В Бишкеке открыт крупный шоурум российских компаний — чем он важен для бизнеса

Формат выездного шоурума позволяет производителям детально изучать спрос и предложение на зарубежном рынке, а потенциальным партнерам — получить четкое представление об импортной продукции.

На площадке мобильного B2B-шоурума рязанских предприятий представлены наиболее востребованные в Кыргызстане товары, рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он выступил на брифинге "58 предприятий РФ готовы работать с Кыргызстаном — о крупном шоуруме" в мультимедийном пресс-центре Sputnik.

Открытие шоурума состоялось вчера, 25 апреля. Дистрибьюторы и другие представители кыргызстанского бизнеса могут выбрать наиболее подходящих поставщиков и партнеров из 58 предпринимателей Рязанской области.

"Это очень перспективный формат развития экспорта. Изучив текущий спрос на рынке, мы привезли в Бишкек наиболее востребованные товарные позиции, а это более 300 наименований. Шоурум будет работать в течение двух месяцев. Мы рассчитываем, что заинтересованные компании как минимум больше узнают о рязанских предприятиях и возможностях сотрудничества с ними", — сказал губернатор.

Опираясь на опыт аналогичных шоурумов в других странах ближнего зарубежья, таких как Казахстан, Узбекистан, Армения, на встречах с кыргызстанской стороной обсуждались и консолидированные экспортные поставки, добавил Любимов.

"К такому формату мы пришли в Казахстане, где в сентябре открылся наш первый шоурум. Союз строительной отрасли — а это семь крупных компаний — вышел на консолидированные заказы по покупке межкомнатных дверей и других стройматериалов. Большой объем заказов позволяет выгодно маневрировать по ценам контрактов. Надеемся, что эту практику смогут оценить и кыргызстанские компании", — отметил он.

Ранее губернатор рассказал, чем Рязанская область торгует с Кыргызстаном.

Член правления Российско-кыргызского фонда развития Бакыт Курманбеков подчеркнул, что РКФР призывает кыргызстанских предпринимателей посетить шоурум и установить контакты с гостями.

Формат выездного шоурума позволяет производителям детально изучить спрос и предложение на зарубежном рынке, а потенциальным партнерам — получить четкое представление об импортной продукции.

Место проведения: ул. Байтик Баатыра, 17-2.

В шоуруме представлена продукция рязанских предприятий, занятых в сферах легкой и пищевой промышленности, IT-технологий, производящих строительные материалы, приборы и оборудование, медицинские товары, товары народного потребления и другие.

Источник: Sputnik.