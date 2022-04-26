Акылбек Жапаров утвердил программу по борьбе с торговлей людьми в Кыргызстане

Жапаров утвердил программу по борьбе с торговлей людьми в Кыргызстане

Утверждена программа кабинета министров по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2022-2025 годы, а также план мероприятий по ее реализации. Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина, соответствующее решение подписал Акылбек Жапаров.

Целью программы по борьбе с торговлей людьми называют "обеспечение системного подхода и повышение эффективности мер противодействия торговле людьми, направленных на продвижение прав людей – лиц, пострадавших от торговли людьми, на основе координации деятельности и сотрудничества государственных органов с общественными и международными организациями".

В числе приоритетов программы названы правовая регламентация основ государственной политики в сфере противодействия торговле людьми, предупреждение торговли людьми, пресечение и уголовное преследование виновных в торговле людьми. А также предоставление защиты и помощи жертвам торговли людьми, партнерство, сотрудничество и координация деятельности в сфере противодействия торговле людьми.

Источник: kaktus.media