Акылбек Жапаров утвердил программу по борьбе с торговлей людьми в Кыргызстане

Жапаров утвердил программу по борьбе с торговлей людьми в Кыргызстане
Утверждена программа кабинета министров по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2022-2025 годы, а также план мероприятий по ее реализации. Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина, соответствующее решение подписал Акылбек Жапаров.
Целью программы по борьбе с торговлей людьми называют "обеспечение системного подхода и повышение эффективности мер противодействия торговле людьми, направленных на продвижение прав людей – лиц, пострадавших от торговли людьми, на основе координации деятельности и сотрудничества государственных органов с общественными и международными организациями".
В числе приоритетов программы названы правовая регламентация основ государственной политики в сфере противодействия торговле людьми, предупреждение торговли людьми, пресечение и уголовное преследование виновных в торговле людьми. А также предоставление защиты и помощи жертвам торговли людьми, партнерство, сотрудничество и координация деятельности в сфере противодействия торговле людьми.
Источник: kaktus.media
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