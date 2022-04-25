ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА САДЫРА ЖАПАРОВА КНИА «КАБАР»

Это новое здание я строю не для себя, я не унесу его в могилу.

Президент Садыр Жапаров согласился дать эксклюзивное интервью нашей редакции. Мы постарались осветить все вопросы, которые горячо обсуждаются в обществе и волнуют многих.

Свободный перевод

- Здравствуйте Садыр Нургожоевич! Перед официальным визитом в г. Баку вы объявили на своей странице в социальной сети, что после поездки дадите обширное интервью, в котором вы обо всем подробно расскажете. Поэтому, прежде чем перейти к вопросам, хотел бы попросить Вас разрешить мне без каких-либо ограничений задавать вопросы, актуальные для общества, в том числе и порой критические в Ваш адрес.

- Здравствуй, хорошо.

- Первый вопрос касается строительства нового здания Администрации Президента, который был поднят в недавнем расследовании журналиста Али Токтакунова. Насколько сейчас был нужен новый «Белый дом»? Почему нельзя было остаться там, где вы сейчас работаете? Ранее Вы же сами призывали к экономии…

- Мое нынешнее место работы очень хорошее. Это здание было построено Исхаком Раззаковым в 1950 году. И с тех пор оно служит кыргызскому народу, вот уже 72 года. Я хотел бы пойти по его стопам и тоже построить здание, которое прослужит 100 лет.

На самом деле, я не привыкший к роскошной жизни. Я и сейчас не стремлюсь к этому. Некоторые заблуждающиеся люди говорят, что мое рабочее место должно быть потрясающим. Я не стремлюсь к тому, чтобы место, где я проживаю было еще более роскошным. Могу спокойно работать в любом, самом простом кабинете. На самом деле каждое принятое мною решение и каждое мое действие направлено на сохранение наследия для будущих поколений. Мы все, рано или поздно, покинем этот мир.

Со временем многое забывается. Но помнить будут тех, кто оставит после себя результаты своего труда на благо народа.

Это новое здание я строю не для себя, я не унесу его в могилу. Оно останется людям, для будущих поколений. Его строительство очень своевременно. Растет количество населения в Бишкеке, число машин. В центре Бишкека огромные пробки. Раньше мы говорили, что в Москве приходится стоять в пробках часа два-три. Теперь наш Бишкек почти ничем не отличается. Именно поэтому мы перенесем не только офис Президента, но и министерства. Все министерства будут располагаться в одном здании.

Строительство мы начнем в 2023 году. Здания министерств будут располагаться с восточной стороны участка, где строится президентское здание. Таким образом, из центра мы перенесем все министерства и госорганы в верхнюю часть города, кроме силовых ведомств. И на это тоже государство не потратит денег. Мы построим путем обмена на старые здания министерств, где они находятся сейчас. Построить могут и наши отечественные компании.

- Али Токтакунов и манасчи Доолот Сыдыков заявили, что «Манас айылы» разрушают и хотят забрать 5 соток участка. Действительно ли территория «Манас айылы» будет сокращена ради строительства?

- «Манас айылы» - это не собственность Доолота Сыдыкова и не моя. Это собственность народа. Комплекс действительно соседствует с территорией, и сейчас там выравниваются заборы. Кроме того, будет произведена реставрация комплекса «Манас айылы».

Посмотрите на его нынешнее состояние. Все в ужасном упадке. Мы сделаем из него настоящее село Манаса. Глядя на сегодняшнее его состояние, архитектуру – стыдно назвать это «Манас айылы». Это не имеет ничего общего с Манасом.

Поэтому мы его обновим и сделаем так, чтобы люди могли заходить туда с удовольствием. Позвольте здесь мне кое-что вам сказать. Манас ата с детства живет в моем сердце. Когда я был ребенком, после ухода за скотом, по вечерам я читал отцу и матери книгу о Манасе. Они внимательно слушали. Я вырос на примере Манаса Великодушного. Вот почему все, что я делаю сейчас, делал раньше и буду делать впредь, я делаю для людей, для нашего народа. Вместо того, чтобы критиковать, поддержите меня, если вам не сложно.

- Вы сказали, что на новый «Белый дом» государство не затратит ни одной копейки. Но активисты говорят, что рыночная стоимость обмениваемых 16 гектаров земли составляет от 35 до 40 миллионов долларов, и только треть из них будет потрачена на строительство. Нельзя ли выставить на продажу 16 гектаров и на вырученные деньги построить «Белый дом»?

- Активисты правы. Никто из нас не спорил с ними по этому вопросу. Рыночная стоимость земли составляет более 30 млн долларов. Само здание возводится на площади около 25 тысяч квадратных метров.

Это так и будет около 30 млн. Стоимость зависит от того, какие материалы используются. Это на контроле держит Управление делами Президента. По завершению подсчитаем точную сумму строительства. Никто никому не дает землю бесплатно и нам бесплатно не строят здание. У всего есть учет. Нет ничего, что просто так лежит на земле. После мы все посчитаем и увидим разницу. Если мы будем должны, то мы отдадим. Если у них будут долги, они внесут свой вклад, когда начнется строительство правительственного здания. Вот такое у нас соглашение.

Откуда взяты 16 га земли? Кому конкретно их отдадут?

- По всей стране с момента как я вступил в должность государству было возвращено 3106 га земли. Из них в 2021 году возвращено 1124 га, а за первые четыре месяца текущего года – 1982 га. Это работа Генеральной прокуратуры. ГКНБ в свою очередь вернул 146 га земли.

В прежние годы эти государственные земли раздавались бесплатно. Более того, их отдавали бесплатно до неприличия богатым людям. А мы возвращаем их все в собственность государства. И как они нас будут любить после этого. Они наняли журналистов-расследователей, чтобы дискредитировать и ввести общественность в заблуждение. Мы не отступим от нашей цели. Будем и дальше делать свое дело на благо народа. История и будущие поколения оценят нашу работу.

Ранее в Бишкеке на большей части бесплатно отданной земли были построены и проданы целые микрорайоны. Конечно, прибыль пошла в частные карманы. Сейчас мы делаем благое дело, забираем все неосвоенные земли в пользу государства.

Мы построим там микрорайоны и отдадим их людям на 20-25 лет через государственную ипотечную компанию. Что в этом плохого?

- Были и те, кто говорил, что вместо «Белого дома» можно было построить в селах школы. Строятся ли школы и социальные объекты?

С октября 2020 года по 1 апреля 2022 года за счет средств республиканского бюджета завершено строительство 159 объектов социального назначения:

- 68 школ;

- 16 детских садов;

- 12 медицинских учреждений;

- 4 объекта культуры;

- 4 спортивных сооружения;

- 23 объекта по проекту «чистая вода»;

- 11 других объектов (административные здания, стационарный пункт управления транспортом, ипподром и др.);

- завершен 21 объект капитального ремонта.

На строительство этих объектов из республиканского бюджета выделено 4 млрд 929 млн сомов.

Кроме того, за счет других источников финансирования завершено строительство 113 объектов социального назначения, в том числе:

- за счет местных бюджетов - 82 объекта;

- за счет благотворительных фондов - 12 объектов;

- за счет средств региональных фондов развития - 6 объектов;

- 13 объектов построены за счет частных доноров.

Общий объем средств, профинансированных на эти объекты, составляет 2 млрд 887 млн сомов.

Строительство все еще продолжается. Есть и те, которые только начаты. Мы строим 15 школ и один детский сад в новостройках Бишкека. Запустим их в сентябре. Что плохо, если вместе с ними будет строиться и «Белый дом». «Белый дом» не мешает строительству объектов других отраслей. Также строятся заводы, фабрики. Я дал соответствующие поручения Кабмину.

В ближайшее время предоставят полный видеоотчет о том, где и какие заводы строятся. Возрождаем внутренние аэропорты. Будут запущены аэропорты Каракол, Нарын, Казарман и Талас. Одним словом, мы возобновим внутренние авиарейсы. В ближайшее время заложу капсулу под строительство нового здания аэровокзала аэропорта «Каракол».

В прошлом году аэропорт «Манас» получил чистую прибыль в размере 4 млрд 4 млн сомов. Ранее самая высокая чистая прибыль была в 2019 году - 1 млрд 800 млн сомов. Мы там устранили коррупцию, и в этом году прибыль составляет 4 млрд. На эти же деньги мы начали ремонт аэропортов. Как только была искоренена коррупция на железных дорогах, компания за полгода получила около 2 млрд прибыли. Теперь на свои деньги строят железную дорогу Балыкчы-Кочкор. Самое главное, что не кто-то, а наши отечественные строители железных дорог.

Раньше строительство отдавали иностранцам под предлогом победы в тендере и присваивали себе 10 процентов. Мы не позволим этому повториться. Одним словом, ведется строительство во всех отраслях.

- Будут ли выделены средства на строительство железной дороги Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече? Или это будет долгосрочный проект?

Процесс строительства будет непрерывным. Мы не надеемся только на средства железнодорожной компании, и уже сейчас мы ищем деньги так же и через другие источники.

- Сторонники нового «Белого дома» в качестве аргумента о его необходимости утверждали, чтобы не было стыдно перед иностранными гостями. Но в последнее время к нам никто и не приезжал из высокопоставленных гостей из-за рубежа?

Если пригласить, то все готовы приехать. Но как их встречать, если условия плохие. В прошлом году на Иссык-Куле состоялся Саммит глав правительств стран ЕАЭС. Это еще хорошо, что в течение трех месяцев мы построили конгресс-холл внутри резиденции. Это нас спасло от стыда. Иначе у нас не было соответствующего зала для проведения больших мероприятий вроде Саммита. В этом году начнут приезжать президенты зарубежных стран.

Президент Казахстана Касым-Жоомарт Токаев 26 мая посетит Кыргызстан с визитом. Во второй половине этого же дня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с визитом. 27 мая прибудут все президенты государств-членов ЕАЭС. У всего есть свое время. Обращаюсь к тем, кто говорит, что ни один президент не приезжал к нам – потерпите, все приедут.

- Что происходит с проектом города Асман? Он будет реализован или проект закрыт?

- Однозначно будет построен. Это займет время. Кто разбирается, то поймет, что у этого города большое будущее. Это будет экологически чистый город. Он сконструирован таким образом, чтобы не причинить никакого вреда окружающей среде. Оформление документов проходит очень тщательно и занимает много времени.

При завершении альтернативной дороги север-юг до него из Ферганской долины можно будет добраться за 4 часа. Рядом аэропорт Тамчы и железная дорога. В будущем железная дорога будет доведена от Кара-Кече до Макмала. Вкратце, забегая вперед, это город будет располагаться на перекрестке девяти дорог.

Даже если вы строите дом, это занимает два или три года. Возможно ли запустить город с населением в 500 тысяч за два-три года? Проявите терпение. Даст Бог, в один день мы начнем его строительство.

- В свое время говорили, что «Кумтор» нанес ущерб экологии на сумму 260 млрд сомов, кто теперь возместит его?

Я пока воздержусь от ответов по «Кумтору», прошу понять меня правильно. Так как соглашение, которое мы недавно подписали, вступит в силу через три месяца. После этого, я сам сообщу общественности подробности и отвечу на все вопросы. Нам нечего скрывать. Это было на 99 процентов выгодное решение для кыргызстанцев. Позже все подробно расскажу. Я тоже слышу разные разговоры на эту тему, пусть эти болтуны пока продолжают в том же духе. А потом пусть им будет стыдно за свои слова, когда я раскрою все секреты. Если они не толстокожие, конечно. Но кто их знает. Таким людям не знакомо чувство стыда.

- Правда то, что добыча золота снизилась по сравнению с предыдущими годами?

Добыча золота не всегда ведется в одинаковых масштабах. В одном месте руда содержит много золота, в другом — меньше. Поэтому иногда добывается больше, а иногда меньше. В этом году планируется добыть около 17 тонн золота.

- Где и по какой цене продается золото Кумтора? Нет ли вероятности, что оно будет украдено?

Ни один грамм золота никто не сможет украсть. Начиная с момента поступления руды на фабрику до момента аффинажа золота в Кара-Балте и до поступления в Нацбанк, повсюду установлены десять уровней онлайн наблюдения и контроля. В этом процессе задействован ни один человек. Везде присутствует с десяток людей, которые подписывают акты, записывают каждый грамм и передают друг другу. Все фиксируют камеры и эти видео будет храниться в архиве.

Вы можете и сейчас пойти, чтобы посмотреть видео на этот день с количеством всего золота. Относительно продажи, то Национальный банк продает его на мировой фондовой бирже.

Вся информация об этом останется в архивах. В какой день и по какой цене было продано. Цена биржи также видна. Тем самым, хочу сказать, что у вас не должно быть мыслей, что золото воруют. Каждый грамм золота на счету.

- Каково направление нашей внешней политики? Хотелось бы сказать, что по последней информации, кажется, что активизируются отношения с американской стороной. Будет ли подписано новое соглашение?

Наша внешняя политика одинаковая со всеми странами мира. Как маленькая страна, мы должны иметь уважительные отношения со всеми странами. Зачем нам лезть в большую мировую политику. Смешно слышать, как начинают учить тому, как вести внешнюю политику те, кто скитается и не может прокормить свою семью. Нам нужно развивать торгово-экономическую отрасль. В Кыргызстане есть хорошее выражение: «Эчки тууй албай жатып койго аралжы болот». Нам нужно позаботиться о том, чтобы избавиться от нашего внешнего долга и поднять нашу экономику. Вот почему нам нужно подписывать экономические соглашения со всеми странами, а не только с США.

- Связано ли это с событиями на Украине?

Это не имеет к этому никакого отношения. Не политизируйте.

- Западные страны предупредили, что невозможно быть нейтральным в отношении Украины, а тех, кто заявляет о своей нейтральности, ждут санкции. Изменятся ли наши позиции по этому вопросу?

Не только западные страны говорят, что невозможно быть нейтральным, но и другие так говорят, что надо быть на той или иной стороне. Но это вполне возможно. Украинцы, белорусы, русские, также, как и кыргызы, казахи, узбеки, имеют один язык, традиции и являются братскими народами. В какой-то момент они найдут общий язык. Кроме того, мы прожили вместе как единая семья 70 лет в составе СССР. Можно сказать, что делили хлеб между собой.

Конечно, потеря жизней с обеих сторон — это трагедия для всех нас. Без войны было бы лучше. Обе стороны имели равные возможности предотвратить войну. Однако обе стороны начали получать искаженную информацию, в результате начался конфликт. Обе стороны ввели президентов в заблуждение. Вместо того, чтобы пытаться остановить войну, лица, которые подкидывали дрова в костер, усиливают вражду. Наоборот, войны бы не было, если бы настаивали на выполнении Минских соглашений. Его подписали не только Россия и Украина, но и Германия и Франция.

Мы маленькое государство. У нас нет влияния. Выиграли бы они сразу, если бы мы поддержали одну сторону?

- Готова ли наша страна к возможности массового возвращения в Кыргызстан переселившихся туда наших соотечественников при изменении ситуации в России?

Как говорится: если это случится, куда мы денемся. Об этом мы тоже думаем. Если они вернутся в массовом порядке, мы найдем выход.

- Сообщается, что представители СМИ подвергались преследованиям. Также отмечается, что ситуация со свободой слова в Кыргызстане в последнее время ухудшилась. Знаете ли вы об изменениях и случаях?

Давления никакого нет. Все пишут в социальных сетях, что пожелают. Есть представители СМИ, которые пытаются уйти от ответственности за свои преступления, а потом кричат, что их арестовывают. Это те, кто проводят журналистские псевдо-расследования, дают ложную информацию, дискредитируют людей, вносят смуту в общество. Это нарушение закона. Мы знаем их.

Пусть расследуют и раскрывают тех, кто на самом деле проедает народное богатство, это будет полезно и станет помощью для нас. Если популист и прикидывается расследователем, публикуя ложные обвинения, то другая сторона не будет сидеть сложа руки. Например, вчера я видел в интернете сам. Расследователь Али Токтакунов опубликовал материал о тех, кто списывал электроэнергию через несуществующие адреса. Но про это прокуратура еще три месяца назад начала расследование, и уже начался процесс возмещения ущерба. Если вы помните этот случай, еще полгода назад я сказал на заседании Совета безопасности передать дело в прокуратуру и вернуть деньги. Прокуратура до сих пор работает над этим делом.

- В Бишкеке запрещены митинги. Разве это не противоречит Конституции?

- Запрета никто не вводил, ввели ограничения. Идите в Парк Горького и проводите митинги сколько хотите. Мы просто говорим: не ходите в посольства. Должна быть все-таки культура.

Разве хорошо ходить по посольствам и стучать в их двери? У нас должны быть уважительные отношения со всеми странами. Мы больше не допустим митингов перед посольствами. Десятки человек вчера также появились перед таджикским посольством. Мы поздно узнали. Необходимо прекратить проводить акции протеста у посольств. Сходите в Парк Горького и проведите митинг. Можете даже ночевать там. Нам нужна демократия. Но давайте использовать эту демократию более полезным и цивилизованным способом.

- Когда будут урегулированы приграничные вопросы с Таджикистаном? Что делается в этом направлении? Также возникают вопросы, можно ли было отстроить заборы вдоль границы, чем строить новое здание «Белого дома»?

Пограничный вопрос с Таджикистаном не снят, он решается. Вопрос по 600 км решен, осталось около 300 км. Но вопрос решается медленно. Медленный темп не только с нашей стороны, но и с обеих сторон. Вопрос по границе, который не урегулирован за 30 лет, за месяц не уладится. Есть спорные участки. Обе стороны не смогут поставить забор, пока не решат спорные моменты.

Люди, которые в этом не разбираются, говорят, что лучше бы забор построили. Как только спорные моменты решим, вот тогда обе стороны и начнут строить забор. Пограничные посты будут открыты. Торговля начнется. Отношения с Таджикистаном будут такими же, как сейчас с Узбекистаном. Я надеюсь, что отношения будут продолжаться, как прежде.

- Атамбаев находится в тюрьме, а его сторонники обвиняют действующую власть в двойных стандартах, говоря, что Руслан Казакбаев и Омурбек Бабанов, якобы причастные к октябрьским событиям, до сих пор находятся на свободе. Что вы на это скажете?

Двойных стандартов не будет. Если это произойдет, я вмешаюсь как президент, как гарант соблюдения прав человека, закрепленных в Конституции. Я все еще наблюдаю за всем. Могу немного отстать от информации по любому резонансному делу. Но я все равно получаю подробную информацию о том, что происходит в стране.

Пока мне неизвестно, как велось следствие по этому вопросу, кому предъявлено обвинение, какая есть информация у следствия. Может Бабанов, Казакбаев, как другие не призывали к массовым провокациям? Подождем решения суда. Если они примут несправедливое решение, то давайте изучим этот вопрос.

- С Вашим другом, председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым отношения такие же, как и раньше, до президентства? Советуетесь и разговариваете вне работы?

Как прежде. Не волнуйся. Мы всегда встречаемся, советуемся и разговариваем с главой кабмина, с министрами.

- После публикации сообщения о том, что сыновья Камчыбека Ташиева выиграли тендеры, стало известно, что в отношении журналиста Болота Темирова, его команды, подготовившей материал, возбуждено три уголовных дела, и что Темиров допрошен. Это не месть или давление на журналистов?

Конечно, я обязан проверять, когда возникают скандалы не только вокруг министров, но и губернатора, акима, айыл окмоту. Я провел расследование и в этом случае. Выиграно три тендера. Первый заключается в том, что мэрия Джалал-Абада объявила тендер на бензин на 50 тысяч сомов, второй горкенеш Джалал-Абада на 150 тысяч сомов, третий – Джалал-Абадский лесхоз на 200 тысяч сомов. В ходе проверки выяснилось, что на такую небольшую сумму в тендере участвовать никто не будет.

Будет ли участвовать в таком тендере «Газпром», торгующий на миллиарды долларов? Тогда они попросили компанию «Мока», у которой есть АЗС, принять участие в тендере и купили бензин по 67 сомов. При этом на заправках он стоит 69 сомов. Если бы он купил его дороже этой цены, мы могли бы спросить его, понес ли он ущерб. Здесь я объясню кое-что народу. Даже если бы эти госорганы покупали по 17 сомов вместо 67 сомов без тендера, правоохранительные органы привлекли бы к ответственности за закупку без тендера. Потому что есть закон, который обязывает проводить тендер. Я подписал закон об устранении тендерной системы.

Он вступит в силу через месяц. Больше никакой головной боли в государственных органах.

Уголовное дело в отношении Болота Темирова было возбуждено три месяца назад. Он украл чужой военный билет, приклеил свою фотографию, сменил фамилию и на основании этого военного билета получил кыргызский паспорт в Узгене. Он был гражданином России. Владельца военного билета нашли. Минобороны также подтвердило, что Болот Темиров никогда не служил в кыргызской армии.

Есть сотни людей, которых преследуют за изготовление таких поддельных документов. Болот Темиров как раз из их числа. Если не верите, создайте комиссию из журналистов и посмотрите документы в МВД. Они их покажут. Это не секрет. Болот Темиров – журналист. Из-за того, что он журналист, это дело стало резонансным. Есть ли закон против судебного преследования? Чем он лучше других? Будет отвечать наравне с другими. Закон един для всех, от президента до простых граждан. Давайте все подчинимся этому. Не делая, что вздумается.

- На последнем заседании Совета безопасности вы сказали, что сельхозкредиты получали только родственники чиновников, и что в дальнейшем не будет такое допущено, дали соответствующее поручение председателю ГКНБ. Но один из депутатов недавно сказал, что 6-процентные кредиты опять получают депутаты, министры и должностные лица. Знаете об этом? Если да, то как вы отреагировали?

- Депутат Сурабалдиева сказала то, что говорили в прошлом году на Совете безопасности. С подобными случаями разобрались. Посмотрим, что будет дальше. Будем проверять. Если кредиты все еще берут чиновники и вкладывают деньги в бизнес, а не в сельское хозяйство, мы примем меры. Хочу обратиться к депутатам по этому вопросу. Хорошо бы в конце года создать парламентскую комиссию, чтобы рассмотреть вопрос кредитования и объявить, кому они выданы. И мне поможете. Я бы услышал правду от депутатов, а не от чиновников.

- Некоторые члены Кабинета Министров всегда в центре внимания СМИ и социальных сетей. Речь идет о вице-премьере Эдиле Байсалове и министре здравоохранения Алымкадыре Бейшеналиеве. Пользователи соцсетей обвиняют Байсалова в чрезмерной лести, а министра – в произволе и беззаконии. Каково Ваше мнение? Вы говорите с ними об их действиях?

- Эдиль Байсалов имеет свои взгляды. Он многое говорит открыто. Ему все равно, нравится он кому-то или нет. Он более демократичный чиновник. У нас ведь демократия. Каждый озвучивает свои предложения и мнение. Мы обсуждаем это. Если нравится, принимаем. Если не нравится, мы отвергаем.

Алымкадыр Бейшеналиев не умеет красиво говорить. Но он руководитель, знающий свое дело. Вот почему мы закрываем глаза на некоторые его недостатки в плане отсутствия этики. Главное, чтобы его дела шли на пользу народа.

- Эдиль Байсалов также инициировал повышение пенсионного возраста. Что вы думаете по этому поводу?

Сейчас же этот вопрос обсуждается. Это была инициатива Эдиля. Точку в этом вопросе поставлю я, подписав закон. Но закона ведь сейчас нет. Не надо паниковать просто так.

- Слухи о том, что каждый телефон нужно будет регистрировать за 700 сомов и повысятся тарифы на электроэнергию, подверглись критике со стороны общественности. Некоторые вспомнили историю о времени, когда за соединение взымали 60 тыйынов.

Никаких 700 сомов не будет взыматься. Я против и поручил решить этот вопрос.

- Ожидается ли повышение других тарифов?

Сейчас пока тарифы не будут повышаться. Мы проведем обсуждение с народом, обменяемся мнениями и только после этого решим.

- Депутаты Жогорку Кенеша предложили инициативу о том, чтобы теперь стать депутатом парламента не требуется наличие высшего образования. Как Вы к этому относитесь? Вы поддерживаете?

- Нет, не поддерживаю. Депутат Жогорку Кенеша должен писать законы. Эти законы будут решать судьбу государства и народа. А как написать закон человеку без высшего образования и опыта? В Жогорку Кенеш должны прийти сто процентов депутатов с высшим образованием.

- Говорят, что они приняли еще один закон, по которому за 1 километр дороги необходимо платить один сом?

Это я тоже не поддерживаю.

- Снова поднимается инициатива по открытию казино. Говорят, в них будут пускать только иностранцев. Но часть общественности, кажется, не верит в это...

- Этот законопроект еще не рассматривался. Если он пройдет и закон вступит в силу, то что у нас за государство, если не сможем контролировать пятнадцать-двадцать казино? Наши граждане не смогут в них заходить. Потому как владелец казино купит лицензию у государства минимум за один-полтора миллиона долларов. Заложена норма, что если кыргызстанца поймают за азартными играми, то владелец лишается лицензии на казино. Поэтому владелец казино будет опасаться впускать кыргызстанцев.

Кроме того, вряд ли сотрудники ГКНБ и МВД будут сидеть сложа руки. Они будут привлекать к ответственности наших граждан, посещающих казино. Если только какой-либо депутат по привычке не зайдет (шутка). Словом, государство может гарантировать на 100% запрет на доступ наших граждан. В Малайзии есть казино. Собственные граждане туда не могут зайти – таков закон. В некоторых мусульманских странах также есть подобные нормы, которые разрешают играть даже собственным гражданам.

- Активисты в соцсетях пишут, что в Вашем окружении собрались подозрительные или имеющие плохую репутацию личности. Они призывают Вас очистить свое окружение. Довольны ли Вы своей командой? Вы сами выбирали каждого члена?

Эти призывы очищать окружение стали дежурными словами. Я контролирую всех вокруг себя. Меня не интересуют их предыдущая деятельность и репутация. Я договариваюсь в начале – мне все равно, как вы работали в прошлом или с кем. Но отныне вы будете работать чисто, без воровства, днем и ночью во благо государства. Однако, если свернете на кривую дорожку, то сядете в тюрьму. Вот с такими условиями они работают. Руководство государством возлагает ответственность. Конечно, беспокоишься. Ищешь кадры, которые могут выполнять государственную работу. Находишь честного, но у него слабый потенциал.

А находишь такого, про кого люди говорят, мол, имеет плохую репутацию, но тем не менее он отлично справляется с делами государства. Тогда приходится с ним договариваться. В конце концов, не только для меня, но и во благо народа государственные дела должны продвигаться вперед. И если мы будем продолжать говорить, что этот коррупционер, а тот плохой, то мы будем двигаться вперед медленно. Я сейчас никому не позволю воровать. Если кто-либо проворуется, то сядет и вернет в 100-кратном размере. Для чиновников прежние времена прошли.

- Время от времени появляются сообщения о том, что тот или иной бывший чиновник, находившийся под стражей, возместил ущерб, причиненный вследствие коррупции, после чего помещен под домашний арест или освобожден. Какова возмещенная сумма? Куда эти средства направляются?

Всего с помощью ГКНБ возмещено более 8 млрд сомов. Через органы прокуратуры возмещено около 3 млрд. Наличные средства напрямую поступают в казну. А имущество передается Фонду государственным имуществом. Любой расследователь может обратиться в ГКНБ, прокуратуру и МВД, чтобы выяснять, куда переводятся средства. Это не секрет. Они дадут. Если не дадут, то обращайтесь ко мне.

- Вы говорили, что один из них, Райым Матраимов, будет арестован. Но его же не арестовали?

Мы его арестовали и заставили возместить 2 млрд 150 млн сомов. Конфисковали торговый центр «Эльдорадо», а также 10 элитных квартир, которые раздали населению через государственную ипотечную компанию. Мы также отправили запросы во все соседние страны и в Дубаи, попросив предоставить ответы о преступлениях или списки имущества, которое у них зарегистрированы. Со всех стран пришли отрицательные ответы.

К нам поступила информация, что если и имелось таковое, то было распродано ещё в 2017 году, когда разразился скандал. Мы забрали все, что у него было, получив более 2 млрд, после чего отпустили. Зачем его держать в тюрьме за счет народа? Не только Раыйм, но и многие другие чиновники вышли на свободу, вернув имущество и деньги. Вследствие этого общая сумма возвращенных средств, включая имущество, превысила 8 млрд.

- Вы провели ротацию акимов. Будет ли использоваться данный метод, например, в отношении прокуроров и судьей?

Я подпишу Указ 30 апреля, согласно которому на 100 процентов произойдет ротация судей. А в прокуратуре ротация уже проводиться в течение месяца. К концу этого года ротация будет проведена во многих сферах.

- Есть ли оппозиция в стране? Если да, то кого Вы считаете оппозицией? Ваше мнение, нужна ли Вам оппозиция или она только мешает?

Оппозиция у нас есть и хорошо, что она имеется. Чиновники слышат от них о своих недочетах и исправляют их. Однако оппозиция не должна обманывать народ, распространяя ложную информацию в своих корыстных целях. Ложь до добра не доведет. Пошумят они в течение 4-5 дней, а потом правда выходит наружу. Некоторые оппозиционеры берут деньги у иностранных хозяев, в интересах которых намереваются поднять народ и сделать революцию. Мы знаем все. Я сказал не трогать их. Пусть деньги приходят в страну. Нам тоже полезно, когда содержат оппозицию.

- Много говорилось о недостатке воды в Токтогульском водохранилище. К счастью, зима была теплой. Будет ли дефицит воды для фермеров в летний поливной сезон?

В этом году, даст Бог, дефицита воды не будет. Мы модернизировали водяные насосы по всей стране и выделили 1 млрд на расчистку каналов. Мы рассчитываем, что в этом году в Токтогульском водохранилище накопится больше воды, чем в прошлом году. По нашим оценкам, ожидается скопление более 13 млрд кубометров воды.

- Будем ли мы отпускать воду в соседний Казахстан? Если да, то на каких условиях? Хватит ли воды нам самим?

На основе международных норм и соглашений, мы дадим им воду и самим хватит.

- Повышена заработная плата социальных работников. Будет ли повышение для других сфер? Если да, то когда?

- Планируем повысить после второго квартала. До Нового года повысим во всех сферах.

- Каков объем внешнего долга?

Оппозиция будоражит народ, распространяя лживую информацию о том, что получено внешних заимствований на сумму около 1 млрд долларов. Но с октября 2020 года внешний долг увеличился всего на 84 млн долларов. Те, кто проводят журналистские расследования могут пойти в Министерство финансов и все выяснить. И то эти средства – от соглашений, достигнутых прежде. Кроме того, много средств поступает в виде грантов и не подлежат возврату. Они поступают в виде помощи Кыргызстану. Мы и дальше будем стараться не наращивать внешний долг, а покрывать его. Вкратце скажу, что постараюсь погасить хотя бы половину внешнего долга к концу своего первого президентского срока.

- Пишут, что объединенная оппозиция высказывает намерения в скором времени провести митинг в целях свержения действующей власти, которая, мол, уже ни на что не способна. Как Вы к этому относитесь?

Я не против митингов. Пусть выходят. Но если бы я погряз в коррупции, назначал своих родственников министрами и губернаторами, или если бы мои родственники вмешивались в дела государства, то они были бы вправе заявлять, что нужно меня свергать. Пока я знаю, что 80 процентов населения поддерживают меня. Этот процент не уменьшится во время моего срока президентства. Я не дам уменьшиться. И мы не погладим по голове, тех, кто намеревается организовать беспорядки. Они будут сурово наказаны. Потом не выходите и не кричите, что они «сыновья народа» и их надо освободить.

- Вы с Акылбеком Жапаровым побывали на предприятии «Белес», занимающемся сборкой отечественных автобусов. Вы говорили, что закажете автобусы у компании. А сейчас мэрия намерена заказать автобусы за рубежом, т.к. эти автобусы стоят дорого. Тогда кто поддержит отечественные компании?

Мэрия не заявляла, что не будет заказывать автобусы у них. Я поручил заказать 10 троллейбусов и 10 автобусов и провести технические испытания. Это необходимо сделать обязательно, потому как это первый выпуск. Неизвестно, что произойдет. Если сразу взять 1000-2000 автобусов, а потом они не смогут хорошо работать, то деньги государства будут потрачены впустую. Как говорится, семь раз отмерь – один раз отрежь. У них тоже будем заказывать. Моя цель, в первую очередь, заказывать у отечественных производителей. Вот, например, я поддержал и буду поддерживать отечественных дорожных строителей. Наши дороги теперь строят отечественные компании.

- Сколько времени вы проводите в социальных сетях? Каковы критерии принятия решения о публикации постов в социальных сетях?

- Я заглядываю в соцсети по мере появления свободного времени. Но у меня его мало. Захожу, чтобы выставить обращения. Выставляю и сразу выхожу.

- Позвольте задать несколько личных вопросов. Во сколько Вы приходите на работу?

- Лучше спросите, сколько часов я работаю, а не когда прихожу. Я прихожу на работу в разное время. В общей сложности я работаю 16-17 часов в сутки. Работаю в офисе президента в резиденции, и дома. Иногда, когда появляются срочные дела, не терпящие отлагательства, я собираю министров глубокой ночью у себя дома.

- Во сколько Вы встаете утром? Председатель Кабинета Министров Акылбек Жапаров говорил, что от Президента приходят задания и в час ночи.

Я встаю в разное время. Да, я даю много заданий, используя WhatsApp или собирая министров дома, как упоминал выше, потому что они должны начать выполнять эти задачи утром. Нам нужно выиграть время.

- Чем занимаетесь в свободное время?

- Плаваю в бассейне, по субботам играю в футбол.

- Занимаетесь ли Вы работой, связанной с физическим трудом?

- Конечно, если надо. Но я не делал этого с тех пор, как стал Президентом.

- Как Вы могли заметить, в соцсетях среди критиков есть и молодежь. Что бы Вы посоветовали нашей молодежи?

Пусть критикуют, если это уместно. Однако они не должны быть введены в заблуждение теми, кто намерен устроить беспорядки. Пусть читают много книг. Пусть стремятся к прогрессу.

- В последнее время, в том числе во время вашего официального визита в Баку, вы были в очках. В чем причина?

На протяжении полутора лет я круглые сутки сидел за компьютером и бумагами, не отрывая глаз. Когда я смотрю на экран компьютера без очков, то изображение кажется расплывчатым, а в очках - более четкое. Вот поэтому я ношу очки.

- Большое спасибо, Садыр Нургожоевич, что нашли время ответить на наши вопросы. Удачи в работе!

Большое спасибо и Вам удачи.

Беседовал Улан Чойбеков