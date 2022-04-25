В Алайском районе сошли селевые потоки

На место выехала оперативная группа районного управления МЧС.

В Алайском районе из-за интенсивных дождей сошли селевые потоки, сообщает МЧС.

По данным ведомства, в результате в двух селах Тогуз-Булак и Биринчи Май селевые потоки затопили дворы, внутренние дороги.

На место выехала оперативная группа районного управления МЧС.

Источник: bulak.kg