За коррупцию задержан начальник Манасского РЭС ОАО «Северэлектро» и ряд других лиц

В результате, по предварительным данным, государству причинен ущерб в размере более 2 млн 800 тыс. сомов.

Задержаны должностные лица Манасского РЭС Таласского филиала ОАО «Северэлектро», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ведомства, должностные лица Манасского РЭС присваивали денежные средства, поступившие от бытовых и промышленных абонентов, путем внесения искаженных сведений в базы данных «XENON» и «IBS» за счет незаконного использования бюджетных средств.

В результате, по предварительным данным, государству причинен ущерб в размере более 2 млн 800 тыс. сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция».

По подозрению задержаны начальник Манасского РЭС ОАО «Северэлектро» Б.А.А., бывший заместитель начальника по сбыту электроэнергии О.А.О., бывший инженер по сбыту электроэнергии У.Н.Н., начальник финансово-экономического отдела Покровского айыл окмоту Ж.К.Б. и водворены в ИВС.

Источник: bulak.kg