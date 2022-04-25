За коррупцию задержан начальник Манасского РЭС ОАО «Северэлектро» и ряд других лиц

В результате, по предварительным данным, государству причинен ущерб в размере более 2 млн 800 тыс. сомов.
Задержаны должностные лица Манасского РЭС Таласского филиала ОАО «Северэлектро», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По данным ведомства, должностные лица Манасского РЭС присваивали денежные средства, поступившие от бытовых и промышленных абонентов, путем внесения искаженных сведений в базы данных «XENON» и «IBS» за счет незаконного использования бюджетных средств.
В результате, по предварительным данным, государству причинен ущерб в размере более 2 млн 800 тыс. сомов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция».
По подозрению задержаны начальник Манасского РЭС ОАО «Северэлектро» Б.А.А., бывший заместитель начальника по сбыту электроэнергии О.А.О., бывший инженер по сбыту электроэнергии У.Н.Н., начальник финансово-экономического отдела Покровского айыл окмоту Ж.К.Б. и водворены в ИВС.
Источник: bulak.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!