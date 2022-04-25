Внимание отключение питьевой воды!

Мэрия столицы приносит свои извинения за созданные неудобства и просит население и организации своевременно запастись питьевой водой.
26 апреля с 9 часов до 21 часа будет ограничена подача питьевой воды в некоторые районы кыргызской столицы. Об этом сообщает "Бишкекводоканал".
Воду отключат из-за проведения ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Западный" и на городских водопроводных сетях.
Район отключения питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности ограничен улицами:
Льва Толстого – Максима Горького (село Пригородное) – Алыкулова – река Ала-Арча, в том числе в жилых районах: Военный городок, Кызыл-Аскер, 110 квартал, микрорайон "Достук".
Ремонтно-профилактические работы проводятся на водозаборах два раза в год. Весенняя и осенняя профилактика является неотъемлемой частью по подготовке к работе в сезонных условиях всех систем жизнеобеспечения.
Мэрия столицы приносит свои извинения за созданные неудобства и просит население и организации своевременно запастись питьевой водой.
Источник: vb.kg
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