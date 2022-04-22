Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 13

Глава Минздрава поручил вывести работников здравоохранения из Федерации профсоюзов

Профсоюзы работников здравоохранения выведут из Федерации профсоюзов КР.

Такое поручение дал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Министерство здравоохранения всем руководителям организаций здравоохранения КР поручило провести профсоюзные собрания до 30 апреля и рассмотреть вопрос выхода из Федерации профсоюзов со своим материальным имуществом и денежными средствами для образования автономного профсоюза медработников.

Источник: Булак.кж

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить