Глава Минздрава поручил вывести работников здравоохранения из Федерации профсоюзов

Профсоюзы работников здравоохранения выведут из Федерации профсоюзов КР.

Такое поручение дал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Министерство здравоохранения всем руководителям организаций здравоохранения КР поручило провести профсоюзные собрания до 30 апреля и рассмотреть вопрос выхода из Федерации профсоюзов со своим материальным имуществом и денежными средствами для образования автономного профсоюза медработников.

Источник: Булак.кж