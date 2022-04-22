Более 500 кыргызстанцам запретили выезд из страны из-за долгов по налогам

На официальном сайте ГНС ежемесячно публикуется список налогоплательщиков, имеющих признанную налоговую задолженность на сумму более 100 тыс. сомов.

Государственная налоговая служба КР по состоянию на 1 апреля 2022 года ограничила выезд из страны для 535 налогоплательщиков, имеющих признанную налоговую задолженность, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме этого, в Судебный департамент направлены материалы в отношении 1 128 налогоплательщиков для принятия решений об ограничении на выезд.

Отметим, что в соответствии с нормами Налогового кодекса КР, с 1 января 2022 года действует ряд ограничительных мер в отношении налогоплательщиков, имеющих признанную налоговую задолженность.

Так, органы налоговой службы имеют право обратиться в суд с заявлением об ограничении выезда физического лица или руководителя организации, которые имеют налоговую задолженность, признанную налогоплательщиком, в размере, превышающем 1000 расчетных показателей (100 тыс. сомов) и неисполненную в течение 15 рабочих дней с момента вручения извещения об обеспечении исполнения налоговой задолженности.

Кроме того, в начале текущего года между Государственной налоговой службой и Судебным департаментом при Верховном суде КР заключено Соглашение о порядке взаимодействия при исполнении исполнительных документов.

Согласно данному Соглашению, на основании материалов органов налоговой службы по взысканию налоговой задолженности, подразделениями служб судебных исполнителей будут приняты ограничительные меры в виде наложения ареста на имущество, запрета на выезд, а также другие превентивные действия.

На официальном сайте ГНС ежемесячно публикуется список налогоплательщиков, имеющих признанную налоговую задолженность на сумму более 100 тыс. сомов.

Учитывая вышеизложенное, ГНС призывает налогоплательщиков, имеющих налоговую задолженность, соблюдать нормы налогового законодательства КР по исполнению налогового обязательства в установленные сроки, во избежание применения ограничительных и превентивных мер.

Источник: bulak.kg