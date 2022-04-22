Получат ли компенсации пострадавшие от Кумтора?

Весь закон был на нашей стороне.

Октябрьский районный суд Бишкека не удовлетворил иск 54 человек, пострадавших в результате разлива цианида в реку Барскоон на Иссык-Куле. Об этом заявила СМИ экс-депутат ЖК Эркингуль Иманкожоева.

По ее словам, решение суда вынесено 21 апреля, и т.

"Весь закон был на нашей стороне. Каждый истец имел судебно-медицинское освидетельствование. Однако сегодня судья вынес незаконное решение", - сказала она.

Иманкожоева также добавила, что пострадавшие намерены обратиться за помощью к президенту Садыру Жапарову, который, по ее словам, еще в 2012 году обещал защитить их права.

Напомним, 20 мая 1998 года разбился грузовой автомобиль компании "Кумтор Оперейтинг Компани", и в реку Барскоон вылилось 1740 килограммов цианида. В 2009 году 29 местных жителей подали в суд на компанию о возмещении ущерба. Окончательное решение о выплате 17 из них по 400 тысяч сомов было принято в 2021 году, а остальные 12 умерли до решения суда. В том же году иски по выплате морального ущерба подали еще 54 человека.



Источник: vb.kg