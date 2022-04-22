Муфтият назвал дату Орозо айта в Кыргызстане

Орозо айт в Кыргызстане будет отмечаться в этом году 2 мая.

Об этом сообщает пресс-служба муфтията. Ранее дату праздника сообщали в ДУМ Казахстана.

"На основе решения Совета улемов Кыргызстана муфтият установил днем Орозо айта 2 мая", - сообщили в пресс-службе.

Программу Орозо айта на площади редакция сообщит дополнительно после объявления Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Источник: kaktus.media