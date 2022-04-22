Дело о смерти журналистки. Блогершу Батму Жолболдуеву оставили в СИЗО

YouTube очерняет ее в соцсетях, нанося "урон чести и достоинству.
Блогерша Батма Жолболдуева останется под стражей в СИЗО Оша. Об этом сообщили в Ошском горсуде.
Как уточняется, вчера, 21 апреля, следственный судья Ошского горсуда принял решение оставить Жолболдуеву под стражей до окончания следствия.
Отметим, что Жолболдуевой предъявляют обвинение по четырем статьям. В частности - в хулиганстве и сопротивлении представителю власти или лицу, осуществляющему надзор за общественным порядком. Ей также вменяют использование поддельного документа, причинение смерти по неосторожности и нарушение тайны частной жизни.
Напомним, 25 марта этого года журналистка Арзыгуль Галымбетова пожаловалась в милицию, что пользователь канала "Батма-Бат" в YouTube очерняет ее в соцсетях, нанося "урон чести и достоинству".
В тот же день, 25 марта, Галымбетова обратилась в больницу, пожаловавшись на ухудшение здоровья, а позже скончалась в отделении неврологии. Факт был зарегистрирован по статье "Причинение смерти по неосторожности". По подозрению была задержана 33-летняя Батма Жолболдуева.
Источник: kaktus.media
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