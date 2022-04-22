МИД Кыргызстана осудил теракт в мечети в Афганистане

Министерство выражает соболезнование родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим от взрывов.

Министерство иностранных дел КР осуждает террористические акты, взрывы, произошедшие в священный месяц Рамазан в шиитской мечети города Мазари-Шариф, административном центре провинции Балх на севере Афганистана, повлекшие гибель и ранения мусульман, совершавших намаз. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Министерство выражает соболезнование родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим от взрывов.

«МИД ожидает, что виновные в организации и совершении этого бесчеловечного преступления, ставящего своей целью создание раскола в Мусульманской Умме, понесут заслуженное наказание.

В этот Священный месяц Рамазан, Министерство желает всему многонациональному и многоконфессиональному народу Афганистана мира, спокойствия и благополучия», — говорится в сообщении.

Террористическая организация ДЕАШ взяла на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети в городе Мазари-Шариф. По словам очевидцев, число жертв взрыва возросло до 31, пострадали более 80 человек.

Источник: bulak.kg