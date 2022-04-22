Талибы запретили «ТикТок» и игру PUBG

Власть талибов в Афганистане запретила социальную сеть TikTok и онлайн игру PUBG.
Об этом в Твиттере пишет пресс-секретарь правительства Инамулла Самангани. Он отметил, что правительство поручило Министерству связи и информации заблокировать социальное приложение и онлайн игру, которые сбивают молодое поколение с праведного пути.
Принадлежащее китайской компании TikTok – популярное среди молодежи приложение. В мире им пользуется более миллиарда человек.
Ранее некоторые эксперты отмечали, что оно негативно влияет на психическое здоровье детей и молодежи.
А игра PUBG принадлежит корейской компании «Крафтон».
Некоторые считают, что в Афганистане заблокировать эти приложения будет проблематично. Желающие могут заходить в социальную сеть, пользуясь VPN платформами.
Талибы пришли во власть в августе прошлого года. На этот раз они пообещали не устанавливать жесткие ограничения, но девушки до сегодняшнего дня не получили разрешения посещать школу.
Источник: Азаттык уналгысы
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!