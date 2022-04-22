Талибы запретили «ТикТок» и игру PUBG

Власть талибов в Афганистане запретила социальную сеть TikTok и онлайн игру PUBG.

Об этом в Твиттере пишет пресс-секретарь правительства Инамулла Самангани. Он отметил, что правительство поручило Министерству связи и информации заблокировать социальное приложение и онлайн игру, которые сбивают молодое поколение с праведного пути.

Принадлежащее китайской компании TikTok – популярное среди молодежи приложение. В мире им пользуется более миллиарда человек.

Ранее некоторые эксперты отмечали, что оно негативно влияет на психическое здоровье детей и молодежи.

А игра PUBG принадлежит корейской компании «Крафтон».

Некоторые считают, что в Афганистане заблокировать эти приложения будет проблематично. Желающие могут заходить в социальную сеть, пользуясь VPN платформами.

Талибы пришли во власть в августе прошлого года. На этот раз они пообещали не устанавливать жесткие ограничения, но девушки до сегодняшнего дня не получили разрешения посещать школу.

Источник: Азаттык уналгысы