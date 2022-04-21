Очереди из грузовиков на границе с Казахстаном сократились после переговоров

Днями ранее сообщалось о сотнях машин, застрявших на границе с соседней республикой.
По состоянию на 12 часов 21 апреля в пункте пропуска "Ак-Тилек - Автодорожный" в очереди на пограничный контроль находятся 67 грузовых машин. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций ПС ГКНБ.
Кроме этого, в пункте пропуска "Чалдыбар - Автодорожный" в очереди стоят 53 грузовые машины, в пункте "Чон-Капка - Автодорожный" - еще 60.
Отмечается, что скопление грузовиков значительно сократилось после переговоров первого заместителя председателя кабинета министров КР Арзыбека Кожошева и заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Казахстана Бахыта Султанова.
"В последние дни казахстанская сторона пропускала на территорию Казахстана по 3-4 машины в час, в данное время 8-9 машин в час пересекают государственную границу, что позволило значительно разгрузить пункты пропуска от скопления грузовых транспортных средств", - говорится в сообщении.
Днями ранее сообщалось о сотнях машин, застрявших на границе с соседней республикой.
По данным ПС, через пункт пропуска "Ак-Тилек - Автодорожный" с 1 по 20 апреля этого года было пропущено более 4 тыс. грузовых автомобилей.
Источник: kaktus.media
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