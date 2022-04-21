Садыр Жапаров подписал указ о креативной экономике в Кыргызстане

Кроме этого, до 1 октября текущего года должен быть разработан пакет соответствующих нормативных правовых актов и проект закона "О Парке креативных индустрий Кыргызской Республики".

Президент Садыр Жапаров подписал Указ "О мерах по развитию креативной экономики и созданию условий для прогрессивного развития Кыргызской Республики". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Актуальность нового указа связывают с тем, что Генассамблея ООН объявила 21 апреля Всемирным днем творчества и инновационной деятельности (креативной экономики).

В последние годы креативная экономика активно набирает обороты во всем мире, в том числе в Кыргызской Республике, являясь одним из перспективных секторов экономики, основанных на интеллектуальном потенциале человека и способствующих росту доходов и занятости населения, увеличению экспорта и развитию инновационного предпринимательства, а также позволяющих монетизировать навыки и умения населения, при этом сохраняя историко-культурные традиции народа.

Согласно указу, креативная экономика определена одним из приоритетных направлений государственной политики республики. Президент постановил утвердить Концепцию развития креативной экономики Кыргызской Республики, определить классификацию креативных индустрий, создать парк креативных индустрий.

Кроме этого, до 1 октября текущего года должен быть разработан пакет соответствующих нормативных правовых актов и проект закона "О Парке креативных индустрий Кыргызской Республики".



Источник: kaktus.media