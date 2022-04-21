Нефтетрейдеры сделали контракты мультивалютными. Платят за ГСМ долларами и рублями

Он отметил, что цены в апреле выросли по сравнению с мартовскими, но тенденция роста цен продолжается с октября 2021 года.

Глава Ассоциации нефтетрейдеров КР Канат Эшатов сообщил Kaktus.media, что у членов ассоциации есть месячный запас ГСМ, сейчас резервы увеличиваются.

По его словам, больше месяца назад нефтетрейдеры сделали контракты по поставкам мультивалютными.

"Они дают нам цену за тонну в долларах, а рассчитываемся мы так, как удобно нам - в долларах, евро или рублях. У поставщиков есть возможность выбора", - рассказал Эшатов.

Он отметил, что цены в апреле выросли по сравнению с мартовскими, но тенденция роста цен продолжается с октября 2021 года.

"Вырастет ли стоимость ГСМ в мае, будет известно совсем скоро", - заключил глава ассоциации.



Источник: kaktus.media