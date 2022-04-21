Итоги официального визита Садыра Жапарова в Азербайджан

По завершению церемонии главы государств провели переговоры в формате тет-а-тет, а затем в расширенном формате.

19–20 апреля Садыр Жапаров с официальным визитом посетил Азербайджан.

В первый день визита глава государства в Баку посетил «Аллею почетного захоронения», выразив дань уважения памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и его супруги Зарифы Алиевой. Также делегация Кыргызской Республики почтила память павших героев Азербайджана, погребенных на Аллее шехидов.

20 апреля в президентском Дворце «Загульба» состоялась церемония официальной встречи лидеров двух стран Садыра Жапарова и Ильхама Алиева. Президента Кыргызстана приветствовала Рота почетного караула.

По завершению церемонии главы государств провели переговоры в формате тет-а-тет, а затем в расширенном формате.

Лидеры стран обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе сотрудничество в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах.

По итогам переговоров состоялась церемония подписания 10 двусторонних документов и соглашений, направленных на углубление совместного взаимодействия.

Важнейшим документом стала Декларация о стратегическом партнерстве, которая выводит взаимодействие двух стран на качественно новый уровень.

После переговоров Садыр Жапаров провел встречу с представителями крупного бизнес-сообщества Азербайджана, которых призвал инвестировать в крупные и перспективные проекты в горнодобывающей отрасли, гидроэнергетике, сельском хозяйства и др. В ходе встречи состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Национальным агентством по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO).

Также глава государства встретился с председателем Милли Меджлиса Сагибой Али гызы Гафаровой. На встрече обсуждены актуальные вопросы двустороннего политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного и межпарламентского сотрудничества.

Завершив официальный визит, Садыр Жапаров 20 апреля, вернулся в Бишкек.



Источник: bulak.kg