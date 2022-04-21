(Фото) В Сокулуке за вымогательство взятки задержана замначальника следственной службы ОВД

По данным ведомства, ранее в спецслужбы обратился гражданин С.Г., который заявил, что руководители следственной службы ОВД Сокулукского района вымогают у него 50 тыс. сомов за прекращение досудебного производства.

В Сокулуке за вымогательство взятки задержана заместитель начальника следственной службы ОВД района К.А.М., сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, ранее в спецслужбы обратился гражданин С.Г., который заявил, что руководители следственной службы ОВД Сокулукского района вымогают у него 50 тыс. сомов за прекращение досудебного производства.

«Установлено, что в 2020 году по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации автотранспортных средств в отношении С.Г. ОВД Сокулукского района было зарегистрировано досудебное производство. Несмотря на встречное заявление потерпевшей стороны об отсутствии претензий к С.Г., сотрудник следственной службы продолжал вымогать взятку за прекращение досудебного производства», — говорится в сообщении.

19 апреля в селе Сокулук при получении 20 тысяч сомов в качестве взятки была задержана заместитель СС ОВД Сокулукского района, лейтенант милиции К.А.М. Задержанная водворена в ИВС СИЗО ГКНБ, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Источник: bulak.kg