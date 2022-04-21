(Фото) Состоялась встреча первых леди Азербайджана и Кыргызстана

А также Мехрибан Алиева поделилась фото совместного ужина президентов двух стран с супругами.
Вчера 20 апреля состоялась встреча первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой и первой леди Азербайдажна Мехрибан Алиевой. Мехрибан Алиева в соцсетях опубликовала фото и видео встречи с супругой Айгуль Жапаровой.
Пользователи соцсетей отметили наряды первых леди. Супруга президента Азербайджана была в белом наряде, а супруга президента Кыргызстана надела темно-синее платье.
А также Мехрибан Алиева поделилась фото совместного ужина президентов двух стран с супругами.
Напомним, президент Кыргызстана Садыр Жапаров с первой леди находился 19 -20 апреля находился в Баку с официальным визитом.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!