(Фото) Состоялась встреча первых леди Азербайджана и Кыргызстана

А также Мехрибан Алиева поделилась фото совместного ужина президентов двух стран с супругами.

Вчера 20 апреля состоялась встреча первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой и первой леди Азербайдажна Мехрибан Алиевой. Мехрибан Алиева в соцсетях опубликовала фото и видео встречи с супругой Айгуль Жапаровой.

Пользователи соцсетей отметили наряды первых леди. Супруга президента Азербайджана была в белом наряде, а супруга президента Кыргызстана надела темно-синее платье.

А также Мехрибан Алиева поделилась фото совместного ужина президентов двух стран с супругами.

Напомним, президент Кыргызстана Садыр Жапаров с первой леди находился 19 -20 апреля находился в Баку с официальным визитом.



Источник: vb.kg