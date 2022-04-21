Президенту посоветовали быть бдительнее в отношении Тенгиза Болтурука

Только при каждой смене власти раскрываются темные коррупционные дела тех или иных чиновников.
Журналисты газеты "Азия Ньюс" посоветовали президенту Кыргызстана Садыру Жапарову усилить контроль за деятельностью главы национального холдинга "Наследие великих кочевников" Тенгизом Болтуруком. По мнению СМИ, среди политической интеллигенции все больше растет недоверие к нему.
"Этой компании принадлежат почти все богатства страны. Каким вы видите наше будущее? Политическая интеллигенция все больше недоверчиво относится к Тенгизу Болтуруку. Наш "герой" получил в свое время гражданство Канады, а потом там было еще возбуждено уголовное дело в отношении него. Самое же интересное, стал ли "Кумтор" под его руководством более прибыльным?
Также до сих пор общественность в недоумении по поводу того, каким образом Болтурук намерен реализовывать множество проектов в горнорудной сфере. Пока только вопросы, но нет никаких ответов. Одним словом, чего можно ожидать от человека, вся нынешняя деятельность которого окутана тайной.
Только при каждой смене власти раскрываются темные коррупционные дела тех или иных чиновников. Может пора уже прекратить подобную практику. Поэтому хуже не будет, если президент Садыр Жапаров усилит свой контроль и бдительность в отношении Тенгиза Болтурука", - пишет автор статьи.
Источник: vb.kg
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