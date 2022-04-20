Кыргызстан и Азербайджан подписали ряд двусторонних документов

Также лидеры стран подписали меморандум о создании межгосударственного совета.

В рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание кыргызско-азербайджанского совместного взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Садыр Жапаров и Ильхам Алиев подписали декларацию о стратегическом партнерстве между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой.

Также лидеры стран подписали меморандум о создании межгосударственного совета.

Кроме того, подписаны следующие документы:

соглашение между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Азербайджанской Республики о воздушном сообщении; соглашение между Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области сельского хозяйства; меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством финансов Кыргызской Республики и Министерством финансов Азербайджанской Республики; меморандум о развитии сотрудничества в области связи и информационно-коммуникационных технологий между Министерством цифрового развития Кыргызской Республики и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики; меморандум о сотрудничестве между службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики и Государственной службой по антимонополии и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики; меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области охраны интеллектуальной собственности между Государственным агентством интеллектуальной собственности и инноваций при кабинете министров Кыргызской Республики и Агентством интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики; меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при президенте Кыргызской Республики и Академией государственного управления при президенте Азербайджанской Республики; соглашение о сотрудничестве между Общественной телерадиовещательной корпорацией Кыргызской Республики и закрытым акционерным обществом "Телевидение и радиовещание Азербайджана".

Источник: vb.kg