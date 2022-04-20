Кадырбеков: Для детей мигрантов нужно организовать онлайн школу

Министерству образования можно организовать онлайн школу.
Сегодня проходит пленарное заседание Жогорку Кенеша. Народный избранник Нуржигит Кадырбеков предложил Министерству образования и наук организовать онлайн-школу для детей мигрантов.
По его словам, некоторые кыргызстанцы, живущие на чужбине, не могут устроить детей в школу.
«Министерству образования можно организовать онлайн школу. На дворе XXI век. Кыргызстанцы зарегистрируют детей, им вышлют электронные учебники. Это поможет сохранить наш язык и культуру. Мы сейчас зависимы от денег мигрантов, а их дети завтра забудут родной язык и культуру. Такими темпами завтра мы лишимся собственных граждан», - сказал Нуржигит Кадырбеков.
Источник: reporter.kg
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