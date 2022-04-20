В Кыргызстане хотят запретить таксовать на праворульных авто

Праворульные машины не должны допускаться к работе в такси.

В Кыргызстане хотят запретить водителям таксовать на праворульных авто. Об этом заявил начальник ГУОБДД Азамат Исраилов.

По его словам, готовится соответствующий проект закона.

«Праворульные машины не должны допускаться к работе в такси. Мы готовим проект закона. Согласно ему, машины такси, как и микроавтобусы, тоже должны проходить лицензирование. Водителей нужно проверять», — сказал Исраилов.

Источник: bulak.kg