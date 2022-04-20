Погранслужба КР об обстановке на пунктах пропуска на границе с Казахстаном

Обстановка на кыргызско-казахстанском участке государственной границы стабильная.
Контрольно-пропускные пункты на границе Кыргызстана и Казахстана функционируют в штатном режиме. Об этом сообщает сегодня, 20 апреля, управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.
По состоянию на 09.45 20 апреля в пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы наблюдается скопление автотранспорта. В очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 180 грузовых автомашин.
В пункте пропуска "Чон-Капка-автодорожный" в очереди для прохождения пограничного контроля находятся 60 машин.
В пункте пропуска "Чалдыбар-автодорожный" в очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 35 машин.
В пункте пропуска "Кен-Булун" в очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 30 машин.
В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано.
Обстановка на кыргызско-казахстанском участке государственной границы стабильная.
Источник: vb.kg
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