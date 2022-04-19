Президент Жапаров вылетел в Азербайджан с официальным визитом. Состав делегации

Президент Садыр Жапаров 19 апреля вылетел в Баку (Азербайджан) с официальным визитом, сообщила пресс-служба президента.
В рамках визита он проведет двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой, встретится с представителями местных деловых кругов.
Состоится обсуждение актуальных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества в политической, экономической, культурной и иных областях, также планируется подписание ряда документов.
В составе делегации Кыргызской Республики:
— супруга президента Айгул Жапарова;
— министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
— заведующий отделом внешней политики Администрации президента Жээнбек Кулубаев;
— посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев;
— министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков;
— министр цифрового развития Талантбек Иманов;
— министр транспорта и коммуникаций Эркинбек Осоев;
— министр экономики Данияр Амангельдиев.
Источник: kg.akipress.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!