Президент Жапаров вылетел в Азербайджан с официальным визитом. Состав делегации

Президент Садыр Жапаров 19 апреля вылетел в Баку (Азербайджан) с официальным визитом, сообщила пресс-служба президента.

В рамках визита он проведет двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой, встретится с представителями местных деловых кругов.

Состоится обсуждение актуальных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества в политической, экономической, культурной и иных областях, также планируется подписание ряда документов.

В составе делегации Кыргызской Республики:

— супруга президента Айгул Жапарова;

— министр иностранных дел Руслан Казакбаев;

— заведующий отделом внешней политики Администрации президента Жээнбек Кулубаев;

— посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев;

— министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков;

— министр цифрового развития Талантбек Иманов;

— министр транспорта и коммуникаций Эркинбек Осоев;

— министр экономики Данияр Амангельдиев.

Источник: kg.akipress.org