В КР предлагают ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов за 700

Стоимость за регистрацию одного устройства определена в размере 7 расчетных показателей (700 сомов).

В Кыргызстане предлагают ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов за 700 сомов для каждого кыргызстанца. Министерство цифрового развития вынесло на общественное обсуждение поправки в законы "Об электрической и почтовой связи" и "О лицензионно-разрешительной системе в КР".

Согласно документу, данным проектом предполагается, что мобильные устройствам связи должны пройти регистрацию в Государственной системе идентификации устройств связи (ГСИ).

При отсутствии регистрации в течение 30 календарных дней с момента первой активности, устройству будет прекращен доступ к услугам сети оператора мобильной сотовой связи.

Стоимость за регистрацию одного устройства определена в размере 7 расчетных показателей (700 сомов).

В ходе изучения международного опыта установлено, что в основном идентификацию практикуют государственные органы самостоятельно либо при поддержке технического оператора. Страны, в которых она была внедрена, смогли защитить рынок государства от контрафактной продукции, а владельцев мобильных устройств от краж гаджетов, а также выступить барьером для ввоза контрабанды сотовых телефонов.

"Цель запуска государственной системы идентификации в Кыргызской Республике не является исключением. Во исполнение норм закона разработан проект постановления кабмина. Предлагается мобильные телефоны зарегистрировать в Государственной системе идентификации устройств связи (ГСИ). При отсутствии регистрации в течение 30 календарных дней с момента первой активности устройству перекрывается доступ к услугам сети оператора мобильной сотовой связи. Стоимость за регистрацию одного телефона - 700 сомов", - говорится в обосновании.



Источник: vb.kg