"Она и меня лечила". Ташиев встретился с родителями Адинай Мырзабековой

В свою очередь мать Адинай Дильбар Молдокулова поблагодарила его за помощь и содействие.

Председатель государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев встретился с родителями студентки Адинай Мырзабековой, которая скончалась во время пандемии. Она, напомним, работала волонтером в одном из стационаров Бишкека.

"Адинай, погибшая во время пандемии ради спасения жизней, осталась в наших сердцах героиней. Мы благодарим вас за то, что вы воспитали дочь в духе патриотизма, любящую свою страну и народ. Она и меня лечила, когда я находился на лечении. Мы выражаем ей свое почтение и уважение. Если до сих пор столичному парку не присвоили имя Адинай, то мы решим этот вопрос. Вы можете по этому поводу не переживать", - сказал Камчыбек Ташиев.

В свою очередь мать Адинай Дильбар Молдокулова поблагодарила его за помощь и содействие.

"Мы благодарны вам за ваши соболезнования и за то, что после смерти дочери вы почтили нас своим вниманием, помолились вместе с нами. Также мы благодарны вам за то, что приняли нас сегодня и выслушали нашу проблему", - сказала она.

В конце встречи глава ГКНБ заверил родителей, что возьмет под личный контроль вопрос присвоения столичному парку имя волонтера Адинай Мырзабековой.



Источник: vb.kg