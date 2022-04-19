"Она и меня лечила". Ташиев встретился с родителями Адинай Мырзабековой

В свою очередь мать Адинай Дильбар Молдокулова поблагодарила его за помощь и содействие.
Председатель государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев встретился с родителями студентки Адинай Мырзабековой, которая скончалась во время пандемии. Она, напомним, работала волонтером в одном из стационаров Бишкека.
"Адинай, погибшая во время пандемии ради спасения жизней, осталась в наших сердцах героиней. Мы благодарим вас за то, что вы воспитали дочь в духе патриотизма, любящую свою страну и народ. Она и меня лечила, когда я находился на лечении. Мы выражаем ей свое почтение и уважение. Если до сих пор столичному парку не присвоили имя Адинай, то мы решим этот вопрос. Вы можете по этому поводу не переживать", - сказал Камчыбек Ташиев.
В свою очередь мать Адинай Дильбар Молдокулова поблагодарила его за помощь и содействие.
"Мы благодарны вам за ваши соболезнования и за то, что после смерти дочери вы почтили нас своим вниманием, помолились вместе с нами. Также мы благодарны вам за то, что приняли нас сегодня и выслушали нашу проблему", - сказала она.
В конце встречи глава ГКНБ заверил родителей, что возьмет под личный контроль вопрос присвоения столичному парку имя волонтера Адинай Мырзабековой.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!