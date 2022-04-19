Кыргызстан выступил против создания биолаборатории BSL3 на территории страны

Стороны обменялись мнениями относительно создания на территории КР биологической лаборатории BSL3.
Кыргызстан высказался против создания биолаборатории BSL3 (стандарта Biosafety level 3) на территории страны.
Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, вопрос был обсужден на 23-м межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Встреча прошла под председательством первого заместителя председателя кабинета министров КР Арзыбека Кожошева и заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств.
Стороны обменялись мнениями относительно создания на территории КР биологической лаборатории BSL3. «Стоит отметить, что Кыргызстан высказался против реализации данного проекта», — отметили в Минздраве.
Стороны отметили положительную динамику развития сотрудничества в области здравоохранения. Особо подчеркнута важность проводимой работы по взаимному признанию сертификатов о вакцинации против COVID.
Также обсужден вопрос проведения совместных консультаций специалистов фондов обязательного медицинского страхования обеих стран по вопросу организации медицинской помощи неработающим членам семьи трудящихся-мигрантов за счет средств ОМС, а также вакцинации. Консультации планируется провести в первом полугодии 2022 года.
Стороны договорились продолжить развитие сотрудничества в области здравоохранения, в том числе путем расширения прямых связей между медицинскими, научными и образовательными организациями. Делегации двух стран также решили продолжить наращивать взаимодействие по вопросам совместного изучения, профилактики и реагирования на инфекционные болезни в рамках российских инициатив по содействию международному развитию.
Источник: Булак.кж
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