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Общество
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Любительница рубить деревья Анжелика не сподобилась посадить саженец

Общественность потребовала посадить у нее 100 саженцев вместо срубленного дерева.

23 января 2021 года по пути в Каракол машину певицы Анжелики занесло, авто врезалось в дерево.

22 января 2022 года она обвинила в дорожно-транспортном происшествии упомянутое дерево и срубила.

Это разозлило большинство пользователей интернета, они жестко ее раскритиковали, некоторые начали рассказывать анекдоты: «Когда Анжелика ехала на своей машине, на дорогу выбежало дерево».

Общественность потребовала посадить у нее 100 саженцев вместо срубленного дерева.

Это задело Анжелику, которая заявила: «Я могу позволить себе посадить 1000 саженцев, не говоря о 100». Тем не менее, до сегодняшнего дня она не сподобилась посадить хотя бы один саженец…

Источник: Argument.kg

           

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