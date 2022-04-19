Любительница рубить деревья Анжелика не сподобилась посадить саженец

Общественность потребовала посадить у нее 100 саженцев вместо срубленного дерева.
23 января 2021 года по пути в Каракол машину певицы Анжелики занесло, авто врезалось в дерево.
22 января 2022 года она обвинила в дорожно-транспортном происшествии упомянутое дерево и срубила.
Это разозлило большинство пользователей интернета, они жестко ее раскритиковали, некоторые начали рассказывать анекдоты: «Когда Анжелика ехала на своей машине, на дорогу выбежало дерево».
Общественность потребовала посадить у нее 100 саженцев вместо срубленного дерева.
Это задело Анжелику, которая заявила: «Я могу позволить себе посадить 1000 саженцев, не говоря о 100». Тем не менее, до сегодняшнего дня она не сподобилась посадить хотя бы один саженец…
Источник: Argument.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!