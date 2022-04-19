Министр Бейшеналиев: Что значит выговор? На меня эта бумажка не подействует

Я не читаю новости в интернете.
Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сообщил информационному агентству «Коом Пресс» о том, что не осведомлен об объявленном ему выговоре.
«Я не читаю новости в интернете. О том, что был объявлен выговор, услышал от вас. Что такое выговор? Эта бумажка на меня не подействует. Самое главное – знаю свою работу и вижу результат. Есть больницы, которые на протяжении 30 лет работали без лицензии, кроме того, операции у нас делают ученики 11 класса. Поэтому в ближайшее время мы намерены провести большие проверки по всему Кыргызстану», - сказал министр.
Напомним, 6 апреля на заседании Жогорку Кенеша генпрокурор Курманкул Зулушев сообщил о внесенном предложении кабинету министров по служебной этике. Спустя некоторое время решение об объявлении выговора подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров.
Источник: koom.press
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