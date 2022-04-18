Главе Минздрава Алымкадыру Бейшеналиеву объявлен выговор

Министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву объявлен выговор, пишут СМИ со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Отмечается, что основанием для порицания стало представление Генеральной прокуратуры. «Распоряжение об объявлении выговора подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров», — добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев закрыл Научный центр реконструктивно-восстановительной хирургии, назвал хирурга Эрнста Акрамова «лопухом» и также заявил, что он не достоин, чтобы его именем назвали даже отделение.
Ряд политиков, деятелей и простые кыргызстанцы обратились к президенту с просьбой принять меры в отношении главы Минздрава Бейшеналиева из-за увольнения и оскорбительных высказываний с его стороны в адрес Эрнста Акрамова.
Кроме того, в Генпрокуратуру написали заявление на главу Минздрава за его слова о таласцах. Надзорный орган вынес предостережение Бейшеналиеву за его высказывания.
Источник: bulak.kg
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