Главе Минздрава Алымкадыру Бейшеналиеву объявлен выговор

Министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву объявлен выговор, пишут СМИ со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что основанием для порицания стало представление Генеральной прокуратуры. «Распоряжение об объявлении выговора подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров», — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев закрыл Научный центр реконструктивно-восстановительной хирургии, назвал хирурга Эрнста Акрамова «лопухом» и также заявил, что он не достоин, чтобы его именем назвали даже отделение.

Ряд политиков, деятелей и простые кыргызстанцы обратились к президенту с просьбой принять меры в отношении главы Минздрава Бейшеналиева из-за увольнения и оскорбительных высказываний с его стороны в адрес Эрнста Акрамова.

Кроме того, в Генпрокуратуру написали заявление на главу Минздрава за его слова о таласцах. Надзорный орган вынес предостережение Бейшеналиеву за его высказывания.

Источник: bulak.kg