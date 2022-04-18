Бывшему вице-мэру Бишкека Узакову продлили арест в СИЗО ГКНБ еще на 2 месяца

Как сообщили 18 апреля редакции «Сводка АКИpress», он будет находиться в СИЗО ГКНБ до 18 июня.

Первомайский районный суд продлил меру пресечения бывшему вице-мэру Бишкека Азату Узакову.

Как сообщили 18 апреля редакции «Сводка АКИpress», он будет находиться в СИЗО ГКНБ до 18 июня.

Узаков был задержан по делу о функционировании коррупционной схемы в ходе распределения и использования бюджетных средств при строительстве школ.

Источник: svodka.akipress.org