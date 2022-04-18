Бывшему вице-мэру Бишкека Узакову продлили арест в СИЗО ГКНБ еще на 2 месяца

Как сообщили 18 апреля редакции «Сводка АКИpress», он будет находиться в СИЗО ГКНБ до 18 июня.
Первомайский районный суд продлил меру пресечения бывшему вице-мэру Бишкека Азату Узакову.
Как сообщили 18 апреля редакции «Сводка АКИpress», он будет находиться в СИЗО ГКНБ до 18 июня.
Узаков был задержан по делу о функционировании коррупционной схемы в ходе распределения и использования бюджетных средств при строительстве школ.
Источник: svodka.akipress.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!