Названа причина скопления сотен грузовиков на границе с Казахстаном

В пункте пропуска "Чалдыбар - Автодорожный" скопилось более 70 грузовых машин.
По состоянию на 11 часов 18 апреля на территории пункта пропуска "Ак-Тилек - Автодорожный" в очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 300 грузовых транспортных средств. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций пограничной службы ГКНБ.
Также сообщается, что около 25 автомашин стоят у обочины в ожидании недостающих документов.
В пункте пропуска "Чалдыбар - Автодорожный" скопилось более 70 грузовых машин.
Скопление грузовых транспортных средств в вышеуказанных пунктах пропуска связано с тем, что казахстанская сторона осуществляет медленный пропуск транспортных средств.
Отмечается, что при этом периодически казахстанская сторона в одностороннем порядке временно прекращает пропуск транспортных средств. К примеру, сегодня, 18 апреля, пропуск грузовых машин не осуществлялся с 03:30 до 07:30.
В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке границы скопления людей и автотранспортных средств не зафиксировано, сообщили в ведомстве. И добавили, что со стороны ПС ГКНБ Кыргызстана ограничений при прохождении пограничного контроля для грузоперевозчиков нет.
Источник: kaktus.media
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