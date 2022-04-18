Названа причина скопления сотен грузовиков на границе с Казахстаном

В пункте пропуска "Чалдыбар - Автодорожный" скопилось более 70 грузовых машин.

По состоянию на 11 часов 18 апреля на территории пункта пропуска "Ак-Тилек - Автодорожный" в очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 300 грузовых транспортных средств. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций пограничной службы ГКНБ.

Также сообщается, что около 25 автомашин стоят у обочины в ожидании недостающих документов.

В пункте пропуска "Чалдыбар - Автодорожный" скопилось более 70 грузовых машин.

Скопление грузовых транспортных средств в вышеуказанных пунктах пропуска связано с тем, что казахстанская сторона осуществляет медленный пропуск транспортных средств.

Отмечается, что при этом периодически казахстанская сторона в одностороннем порядке временно прекращает пропуск транспортных средств. К примеру, сегодня, 18 апреля, пропуск грузовых машин не осуществлялся с 03:30 до 07:30.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке границы скопления людей и автотранспортных средств не зафиксировано, сообщили в ведомстве. И добавили, что со стороны ПС ГКНБ Кыргызстана ограничений при прохождении пограничного контроля для грузоперевозчиков нет.

Источник: kaktus.media