Тонировка стекол авто будет стоить 80-120 тыс. сомов. Где получить разрешение?

Транспортным средством с тонированными боковыми стеклами передних дверей могут пользоваться лица, имеющие право на управление транспортными средствами.

Кабинет министров определился со стоимостью разрешения на тонирование боковых стекол передних дверей автомобиля.

Согласно проекту постановления кабмина, опубликованному общественности для обсуждения, сбор будет взыматься в размере:

800 расчетных показателей для физических лиц-резидентов (80 тыс. сомов);

1 тыс. расчетных показателей для юридических лиц (100 тыс. сомов);

1,2 тыс. расчетных показателей для нерезидентов (120 тыс. сомов).

Оплата за разрешение на тонирование боковых передних стекол осуществляется путем внесения наличных или перечислением денежных средств на счет государственного учреждения "Унаа" Министерства внутренних дел через банки.

Разрешение регистрируется сроком на 1 год. В случае отказа владельца от использования тонировки до истечения его срока действия оплаченный сбор не возвращается вне зависимости от срока использования разрешения.

Транспортным средством с тонированными боковыми стеклами передних дверей могут пользоваться лица, имеющие право на управление транспортными средствами.

Разрешение на тонировку допускается транспортным средствам категории М-1 (легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения), за исключением легковых автомобилей, осуществляющих перевозки пассажиров (такси).

Тонировать стекла авто сможет владелец самостоятельно или с помощью субъектов предпринимательства, осуществляющих такую деятельность.

Тонирование боковых стекол передних дверей транспортных средств допускается без ограничения светопропускания по усмотрению заявителя.

Что надо сделать для получения разрешения?

Для регистрации разрешения на тонирование боковых стекол заявителю необходимо обратиться непосредственно в учреждение "Унаа" или через государственный портал электронных услуг.

При непосредственном обращении в уполномоченный орган необходимо предоставить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность владельца транспортного средства либо надлежаще оформленная доверенность от имени владельца транспортного средства;

свидетельство о регистрации транспортного средства, подтверждающего его принадлежность данному владельцу;

доверенность на право получения разрешения на тонирование боковых стекол передних дверей легковых транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам (не требуется для руководителя юридического лица), и документ, удостоверяющий личность лица, которому выдана доверенность;

документ, подтверждающий оплату за получение разрешения на тонирование боковых стекол передних дверей транспортных средств;

документ, подтверждающий оплату за регистрацию разрешения на тонирование боковых стекол передних дверей транспортных средств.

Сотрудник уполномоченного органа:

принимает от заявителя документы;

вносит в автоматизированную информационную систему "Регистр транспортных средств" сведения о регистрации разрешения тонирование боковых стекол передних дверей транспортных средств со сроком действия разрешения;

выдает выписку из АИС "Регистр ТС" о регистрации разрешения под роспись и вносит в реестр учета выдачи разрешений с указанием срока действия разрешения.

Разрешение регистрируется на VID (уникальный идентификационный номер) транспортного средства.

После истечения срока действия регистрации разрешения в АИС "Регистр ТС" в автоматическом режиме отображается информация о прекращении действия разрешения.

Контроль за наличием разрешения на тонирование боковых стекол передних дверей легковых транспортных средств обеспечивается путем автоматического отображения соответствующей информации на портале электронных услуг в сервисе Carcheck.

В регистрации разрешения может быть отказано по следующим основаниям:

представление заявителем документов не в полном объеме;

при обнаружении в документах, представленных заявителем, недостоверных или искаженных сведений;

при наличии задолженности по налогу на имущество на транспортное средство;

при наличии в АИС "Регистр ТС" сведений о задолженностях владельца транспортного средства по пеням и штрафам за нарушения правил дорожного движения (владельцу машины необходимо оплатить пени и штрафы за нарушения перед перерегистрацией транспортного средства);

при наличии решения о наложении ареста или ограничения на имущество.

Отказ в выдаче разрешения по иным основаниям, в том числе по мотивам нецелесообразности, не допускается.

Можно ли переоформить разрешение?

Переоформление разрешения осуществляется исключительно в случае изменения владельцем транспортного средства, а также изменения владельца транспортного средства.

В случае изменения владельца автомобиля с ранее зарегистрированным разрешением, по заявлению владельца разрешение может перерегистрироваться на другое его транспортное средство. В этом случае разрешение регистрируется на VID транспортного средства, указанного в заявлении.

Разрешение переоформляется на оставшийся срок действия ранее зарегистрированного разрешения.

В случае изменения владельца транспортного средства с ранее зарегистрированным разрешением по заявлению владельца зарегистрированного разрешения допускается передача разрешения новому владельцу транспортного средства.

В случае утраты или порчи выписки из электронной базы данных транспортных средств на регистрацию разрешения дубликат выдается по обращению заявителя.

А что если тонировать стекла без разрешения?

Тонирование боковых стекол передних дверей без разрешения уполномоченного государственного органа влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей (20 тыс. сомов), на юридических лиц - 400 расчетных показателей (40 тыс. сомов).

Источник: kaktus.media