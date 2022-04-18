В Бишкеке увеличились показатели заболеваемости наркотической зависимостью

Также отмечается повышение показателя заболеваемости наркотической зависимостью на 8,5%: 2020 год — 87, 9 месяцев 2021 года — 98 случаев.
За 9 месяцев 2021 года зарегистрировано 568 новых случаев заболеваний алкогольной зависимостью. Такие данные приводит Центр электронного здравоохранения.
Также отмечается повышение показателя заболеваемости наркотической зависимостью на 8,5%: 2020 год — 87, 9 месяцев 2021 года — 98 случаев.
Низкая регистрация больных с наркотической зависимостью отмечается по всем регионам, рост показателя заболеваемости в 2 раза отмечается в городе Бишкек. Практически не выявляются больные с наркотической зависимостью в Нарынской и Иссык-Кульской областях.
Источник: zdorovie.akipress.org
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