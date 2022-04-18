Атамбаева перевели в ИК-27

ИК-27 находится в селе Молдовановка Аламединского района.

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева перевели в исправительное учреждение №27. Информацию 18 апреля редакции «Сводка АКИpress» подтвердили в Службе исполнения наказаний (СИН).

ИК-27 находится в селе Молдовановка Аламединского района.

Атамбаев содержался в лечебно-исправительной колонии №47 в Бишкеке. Ранее СИН заявляла, что тюрьму будет сносить, а заключенных этапировать в другие колонии.

В свою очередь Атамбаев сообщал журналистам, что хочет, чтобы его перевели в ИК-8 в селе Петровка Московского района.

Источник: svodka.akipress.org