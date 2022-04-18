В МВД сообщили о росте числа нарушений среди мигрантов

В частности, более чем на 114% увеличилось количество нарушений правил въезда в страну и режима пребывания.
В частности, за два месяца более чем на 114% увеличилось количество нарушений правил въезда в страну и режима пребывания.
МВД России на фоне сокращения проверочных мероприятий выявило за два месяца 2022 года больше нарушений среди иностранных граждан и трудовых мигрантов, чем годом ранее. В частности, более чем на 114% увеличилось количество нарушений правил въезда в страну и режима пребывания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.
"Несмотря на сокращение интенсивности проверочных мероприятий, сведения об административной практике, поступившие из территориальных органов МВД России, свидетельствуют о повышении их результативности в части выявления нелегальных мигрантов и лиц, незаконно осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.
Так, по данным МВД, в январе - феврале 2022 года в отношении иностранных граждан за нарушения правил въезда либо режима пребывания (проживания) в РФ составлено 55,7 тыс. административных протоколов, что на 114,2% больше, чем годом ранее (26 тыс.). Кроме того, увеличилось почти на 22% и 88% количество выявленных фактов незаконной трудовой деятельности и несоблюдения установленных ограничений на осуществление отдельных видов деятельности среди иностранных граждан. Если за два месяца 2021 года эти показатели составили 5,5 тыс. и 692, то в январе - феврале 2022 года - 6,7 тыс. и 1,3 тыс. соответственно.
Источник:ТАСС
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