Минфин США: Страны с нейтральным отношением к России ждет глобальная изоляция

Мы маленькая страна, и у нас нет влияния, мы не можем остановить войну.
Страны, сохраняющие связи с Россией после ее вторжения в Украину, рискуют столкнуться с изоляцией от мировой экономики, что станет предупреждением для стран, которые до сих пор сохраняют нейтралитет в конфликте. Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен, сообщает, The Wall Street Journal.
США призвали Китай не ослаблять санкции и не оказывать помощь России, а также призвали такие страны, как Индия, занять более жесткую позицию в отношении России. Йеллен сообщила, что те страны, которые занимают нейтральную позицию, не будут проигнорированы.
По ее словам, стратегия стран, которые хотят что-то выиграть, сохранив свои отношения с Россией, недальновидна.
"Давайте внесем ясность, объединенная коалиция стран, применяющих санкции, не будет безразлична к действиям, подрывающим введенные нами санкции", - заявила Йеллен.
Напомним, президент Кыргызстана Садыр Жапаров 9 марта заявил, что КР придерживается нейтралитета в событиях между Россией и Украиной.
"Мы маленькая страна, и у нас нет влияния, мы не можем остановить войну. Поэтому мы должны быть нейтральной страной", - сказал президент.
Источник: kaktus.media
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