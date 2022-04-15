Минфин США: Страны с нейтральным отношением к России ждет глобальная изоляция

Мы маленькая страна, и у нас нет влияния, мы не можем остановить войну.

Страны, сохраняющие связи с Россией после ее вторжения в Украину, рискуют столкнуться с изоляцией от мировой экономики, что станет предупреждением для стран, которые до сих пор сохраняют нейтралитет в конфликте. Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен, сообщает, The Wall Street Journal.

США призвали Китай не ослаблять санкции и не оказывать помощь России, а также призвали такие страны, как Индия, занять более жесткую позицию в отношении России. Йеллен сообщила, что те страны, которые занимают нейтральную позицию, не будут проигнорированы.

По ее словам, стратегия стран, которые хотят что-то выиграть, сохранив свои отношения с Россией, недальновидна.

"Давайте внесем ясность, объединенная коалиция стран, применяющих санкции, не будет безразлична к действиям, подрывающим введенные нами санкции", - заявила Йеллен.

Напомним, президент Кыргызстана Садыр Жапаров 9 марта заявил, что КР придерживается нейтралитета в событиях между Россией и Украиной.

"Мы маленькая страна, и у нас нет влияния, мы не можем остановить войну. Поэтому мы должны быть нейтральной страной", - сказал президент.



Источник: kaktus.media