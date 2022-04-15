Продовольственная безопасность: уязвимость Кыргызстана

С начала 2022 года цены на некоторые базовые продукты питания выросли до 15%, что вызвало ажиотаж среди кыргызстанцев.

Подобный факт был закреплен прежде всего рядом факторов, в частности мировым кризисом, военным конфликтом между Россией и Украиной, ростом курса американской валюты.

Учитывая, что республика является импортозависимой страной, на фоне последних событий встал вопрос обеспечения продовольственной независимости страны как главного компонента национальной безопасности. Но, как оказалось, страна не в полной мере обеспечена собственным производством и зависит от других стран, что вызывает обеспокоенность. Об этом говорится в статье на Сabar.asia.

Кыргызстан для оценки уровня продовольственной безопасности в свое время определил 9 базовых продуктов: хлеб и хлебопродукты, картофель, фрукты и ягоды, овощи и бахчевые, сахар, масло растительное, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, яйца.

Однако несмотря на то, что республика является аграрной страной и ВВП сельского хозяйства в общем объеме всегда занимал лидирующие позиции – порядка 24%, страна все же является импортозависимой по многим статьям продовольствия. В этот список из базовых продуктов входят: мука и пшеница, сахар и растительное масло.

С 14 марта по 30 июня Россия ввела временный запрет на экспорт зерновых и сахара в целях защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений. Однако позднее данное ограничение было снято. Согласно данным Национального статистического комитета, именно по данным позициям Кыргызстан является импортозависимым от России.

Кыргызстан не обеспечивает себя базовыми продуктами

Из 9 базовых продуктов питания, по данным Министерства сельского хозяйства, на сегодняшний день Кыргызстан не обеспечивает потребность по 5 позициям, в том числе:

растительное масло,

сахар,

мясо и мясопродукты,

хлебопродукты,

яйцо продовольственное.

Данные виды сельхозпродукции импортируются из России, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Украины, Китая и стран Европы. Но в тоже время Минсельхоз заверяет, что на эти продукты питания дефицита на сегодня нет.

По данным Национального статистического комитета, импорт пшеницы в 2021 году составил 220,1 тысяч тонн на 51,4 миллиона долларов, при этом на Россию приходится порядка 60%.

Что касается сахара, то за прошлый год импорт составил 48,9 тысяч тонн на 25 миллионов долларов.

Как отмечает глава Ассоциации «Кыргыз сүт» Бакыт Турдубаев, причина, по которой страна не обеспечивает себя базовыми продуктами питания, – отсутствие переработки.

«Например, во время пандемии мы оказывали гуманитарную помощь населению в виде молочных продуктов. У нас была договоренность с переработчиками молока, то есть крупными заводами – наши фермеры поставляли молоко бесплатно, а они в виде готовой продукции нам его обратно отдавали. Но позже мы зашли в тупик из-за закрытия границ. Если, например, в микрорайонах столицы отмечается дефицит молока, то в 20 километрах от города – в Канте или Сокулуке фермеры выливали молоко, потому что не было места для его хранения – тар. Тары, в свою очередь, поставляются из России и Казахстана. На тот момент границы были закрыты и заводы простаивали», — считает Турдубаев.

По его информации, страна не может себя обеспечить продовольствием, поскольку зависит элементарно от упаковочных материалов.

«Сколько бы не говорили, что у нас экологически чистая продукция, пока мы эту цепочку не наладим, то грош цена всему. Например, мы производим мясо, но вопрос другой – у нас есть технология, которая позволит сохранять продукты длительное время? Даже по той же пшенице или кукурузе. Элементарно семена кукурузы, сои и бобовых мы покупаем, а вдруг мы в блокаде окажемся как во время пандемии? У нас не будет собственной семенной базы? Это очень опасно», — отмечает Турдубаев.

Другой эксперт в сфере сельского хозяйства Бакыт Мамытканов считает, что для обеспечения продовольственной независимости необходимо поддерживать фермеров.

«В этом году правительство старается. В этом году была выделена большая сумма на сельское хозяйство и сейчас у нас организовывают кластерное объединение по куриному мясу, говядине, сахару и молоку. Конечно, результат мы увидим позже, но я думаю, мы справимся с поставленными задачами», — говорит он.

Мамытканов отмечает большой потенциал у Кыргызстана не только для обеспечения продовольствия, но и для экспорта продуктов.

«У Кыргызстана есть 1 миллион 270 тысяч га пахотных земель. На втором месте в мире идет Голландия с 940 тысяч га земель и по экспорту сельхозпродукции они на втором месте после США. То есть у нас чуть больше земли, чем у Голландии. Если у фермеров будут преференции, мы сможем себя обеспечить продовольствием и отправлять на экспорт», — сказал он.

Спрос равно предложение

Положение в мире и рост курса американской валюты вызвал временный ажиотаж на ряд продуктов на прилавках магазинов. В итоге антимонопольный орган принял решение продавать не более 1 килограмма сахара в одни руки. Тем не менее стоимость сахара и подсолнечного масла с начала года выросла на 15% и 9% соответственно. Антимонопольный орган не стал вводить государственное регулирование цен, поскольку, по правилам, вмешательство возможно при росте цен на 20% в течение месяца. Сам же госорган объясняет причины роста цен следующим:

резкий рост курсов иностранных валют;

импортозавизимость республики практически на 75-80% на отдельные виды социально-значимых товаров;

ограничение экспортных поставок товаров со стороны стран-поставщиков, как готовой продукции, так и сырья.

Вместе с тем, по информации Антимонопольного органа, на сегодняшний день для стабилизации ситуации на рынке проводится следующая работа:

— ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары;

— аналитическая работа по ценовой ситуации, изучение опыта других стран;

— работа в рамках Евразийской экономической комиссии, усиление взаимодействия с антимонопольными органами других стран;

— организация и проведение рабочих встреч с производителями/поставщиками и крупными торговыми сетями по вопросам сдерживания цен и недопустимости их необоснованного повышения;

— подписано Соглашение с импортерами сахара в стране – компаниями «Каинды Кант» и «Кошой», а также торговыми сетями. Последние обязались реализовывать сахар-песок цене 67 сом/кг или 0,78 долларов США по акции с ограничением 1 килограмм в руки в сутки по дисконтным картам;

— работа с применением «мягкого права» — выдача предостережений.

Как сообщили в ОсОО ТД «Народный» и сети гипермаркетов Globus, у компании всегда есть ограничения на покупку в «одни руки».

«Мы практикуем подобные решения более 3-х лет. Подобные меры необходимы, так как они помогают избежать ажиотажного спроса и перекупов. В настоящее время мы не наблюдаем ажиотажного спроса на сахар, муку и подсолнечное масло», — отмечается в сообщении.

Дефицита продовольствия в стране нет

Как сообщило Министерство сельского хозяйства аналитическому порталу CABAR.asia, в настоящее время дефицита продовольствия на кыргызстанском рынке нет. В рамках принятых постановлений по обеспечению продовольственной безопасности, а также в рамках договоренностей между странами государств-членов Евразийского экономического союза основные продукты питания производятся и нет необходимости волноваться о дефиците социально-значимых товаров.

Правительство, в свою очередь, со своей стороны приняло следующие меры для недопущения повышения цен на продукты питания:

1) До 1 августа 2022 года принята ставка налога на добавленную стоимость в 0% на импортируемое зерно и муку.

2) До 31 августа будут действовать тарифные льготы для импортируемого сахара-песка и тростникового сахара-сырца в объеме 70 тысяч тонн по квоте из третьих стран.

3) Предусмотрено освобождение от НДС при импорте сельскохозяйственных товаров.

4) Предусмотрено обнуление НДС при импорте ряда товаров.

Вместе с тем, по данным Минсельхоза, Кыргызстан экспортирует только 3 базовых продукта из 9 и, соответственно, в условиях кризиса может наложить вето на их экспорт:

картофель,

овощи и бахчевые,

молоко и молочные продукты (в перерасчете на молоко).

Данные виды сельхозпродукции экспортируются в страны Евразийского экономического союза, Узбекистан, Китай и страны Европы.

Цены на продукты растут не только из-за доллара

По словам главы Ассоциации поставщиков и дистрибьютеров Гульнары Ускенбаевой, рост цен на продовольствие складывается из нескольких факторов: роста цены у поставщика, курса доллара и стоимости доставки.

«Цены растут не только из-за роста курса доллара. Это только один из факторов, который влияет на рост цены на продовольствие. Помимо этого фактора, есть и другие моменты, например, основные продукты питания – это биржевые товары, то есть на сырьевых биржах формируется их цена», — объясняет Ускенбаева.

«Мука, бобовые, растительное масло, сахар – это биржевой товар и, если посмотрите, то цены на бирже выросли в 1,5 раза в валюте, — продолжает эксперт. – Как у нас могут упасть цены, если они выросли в валюте? Прошли те времена, когда мы не в полном объеме были интегрированы в мировую экономику. Мировой кризис продовольствия имеет место быть».

В то же время Гульнара Ускенбаева не исключает вероятность спекуляции цен на продовольствие.

«Есть непорядочные люди, которые хотят погреть руки на несчастье других. Но в целом цены действительно выросли значительно во всем мире: в Италии, Америке, Германии и других странах. Почему они не должны расти у нас? Когда наше государство говорит «сдерживать цены», то, как мы должны это сделать? Наши поставщики – это резиденты другой страны и они торгуют по своим ценам», — отмечает она.

Другого мнения придерживается глава Ассоциации «Кыргыз сүт» Бакыт Турдубаев. Он отмечает явный спекулятивный момент в росте цен на продовольствие.

«Из-за недавнего конфликта между Украиной и Россией цены на продовольствие подскочили и наше население это ощутило. Спекулянты на тот момент хорошо заработали. Здесь явно наблюдался спекулятивный момент. Поставка товаров с крупных заводов России в Кыргызстан занимает от 7 до 15 дней, но после того, как была объявлена война, цены подскочили сразу. Маркетинг так не работает», — считает он.

По мнению Турдубаева, у государства не выработан механизм действий в таких форс-мажорных ситуациях.

ТОП-5 основных проблем продовольственной безопасности Кыргызстана

Продовольственная безопасность и питание обеспечивается наличием и доступностью достаточного количества продовольствия, качеством и безопасностью продуктов питания для всех групп населения.

Еще в 2019 году правительство республики приняло Программу по продовольственной безопасности, где помимо плана основных мероприятий были выделены 5 основных проблем:

№1. Темпы роста сельского хозяйства в Кыргызстане ниже, чем темпы роста всей экономики при сравнительно высоких темпах роста населения.

№2. В стране не достигнута продовольственная независимость по сахару и кондитерским изделиям, растительному маслу, плодам и ягодам, хлебу и хлебопродуктам.

№3. В республике имеют место недостаточное потребление мяса и мясопродуктов, плодов и ягод, яиц, сахара.

№4. Мелкотоварность продукции сельского хозяйства из-за отсуствия крупных сельхозкооперативов. Данный факт снижает продуктивность производства базовых продуктов питания.

№5. Для развития сельскохозяйственного производства необходимо наладить стабильная поставку водных ресурсов.

Поддержка фермеров – залог обеспечения продбезопасности

По словам Гульнары Ускенбаевой, Ассоциация поставщиков не раз поднимала вопрос о поддержке фермеров для обеспечения продовольственной безопасности страны. Поскольку страна импортозависима по многим базовым продуктам питания, именно внутренний производитель может помочь решить этот вопрос.

С ее мнением согласен и Бакыт Турдубаев.

«Кыргызстан на 99% зависит по продовольственной безопасности от внешних поставщиков. Сколько бы мы не производили, пока мы не наладим маркетинговые и логистические моменты, это никак не решит вопрос с продовольственной безопасностью», — считает он.

Однако для развития переработки сельского хозяйства в стране нужны инвестиции.

«При обращении в банк требуется залог, но завод стоит немалых денег. Кыргызско-российский фонд должен финансировать такие прогрессивные направления, но фонд ведет себя как банк и на стартапы выделяются небольшие суммы. С одной стороны, фонд думает о возвратности, но с другой стороны, «волка бояться – в лес не ходить»», — считает эксперт Бакыт Мамытканов.

Для решения проблем с продовольственной безопасностью на сегодняшний день со стороны государства приняты ряд мер, в том числе:

Ежегодное утверждается программы льготного кредитования фермеров. Так, на 2022 год предусмотрена сумма почти в 5 миллиардов сомов ($59,8 миллионов). Всего государство для покрытия расходов банков-участников направляет 474 миллиона сомов ($5,6 миллионов). Кредиты будут выдаваться под 6% годовых.

Предусмотрено обнуление НДС на импорт продовольственной пшеницы.

Для ввоза сахара белого и сахара-сырца предусмотрены тарифные льготы.

С 2021 года реализуются 6 лизинговых проектов, которые предусматривают выдачу сельскохозяйственной техники и поливных машин в лизинг. Согласно условиям, банки-участники проектов выдают сельским товаропроизводителям сельскохозяйственную и перерабатывающую технику, а также оборудование для капельного орошения на льготных основаниях сроком на 10 лет с процентной ставкой 4,5%.

Еженедельно проводится мониторинг цен на социально-значимые товары. В случае роста цен на 20% в течение месяца правительство вводит государственное регулирование.

Источник: Булак.кж