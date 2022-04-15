Будет ли Соке со своей командой привлечен к ответственности за октябрьские события?

Если бы задержали Кашкара Джунушалиева и Орозбека Опумбаева, они бы под давлением выложили всю правду.
Ситуация запутывается. Общественность пристально следит за судебным процессом, связанным с октябрьским переворотом. Адвокат Кантемир Турдалиев попросил допросить свидетелей тех событий. Среди них: Сооронбай Жээнбеков, Кубатбек Боронов, Кашкар Джунушалиев, Орозбек Опумбаев, Алмазбек Орозалиев и другие. Возникает вопрос: кто приказал разогнать и вытеснить митингующих 5 и 6 октября? Кто виноват в гибели Умутбека и в том, что десятки молодых людей стали инвалидами? Пока не будут найдены ответы на эти вопросы, пока не будут наказаны виновные, старая рана будет вскрываться. Если бы задержали Кашкара Джунушалиева и Орозбека Опумбаева, они бы под давлением выложили всю правду. Всему свое время, Соке вместе со своей командой будет осужден? Все к этому идет…
Источник: газета «Азия news» №15 от 14.04.2022 / стр. 2
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