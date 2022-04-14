Алымкадыр Бейшеналиев: У Алмазбека Исманкулова заберем и квартиры

Министр отметил, что у Исманкулова заберут и другое имущество.
Сегодня, 14 апреля, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев прокомментировал разбирательство с Алмазбеком Исманкуловым.
Журналисты у него поинтересовались, освободил ли здание больницы Исманкулов. По словам Бейшеналиева, он намерен не только выселить частную клинику Исманкулова, но и добиться того, чтобы тот погасил долг по кредиту от Южной Кореи.
"Профессор Исманкулов освободит здание. Но я не только освобождать буду, я хочу у него забрать медицинское оборудование и заставить заплатить $29,5 млн Южной Корее", - сказал он.
По его словам, комиссия по изучению кредитной линии Южной Кореи завершила работу, в ближайшее время материалы будут переданы в правоохранительные органы.
Министр отметил, что у Исманкулова заберут и другое имущество.
"Я хочу все рассказать. То, что начинаю, всегда до конца довожу. Снимут меня с должности - не снимут, но я добьюсь, чтобы справедливость восстановилась. $29,5 млн должно выплатить не государство, а Исманкулов. Он один из богатейших людей страны. В центре на Эркиндик-Токтогула он все квартиры выкупил. Мы у него заберем", - сказал министр.
Источник: Кактуз
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