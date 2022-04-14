9 мая в Бишкеке не будет военного парада

По данным ведомства, 9 мая на площади «Победы» в Бишкеке пройдет митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине победы.
В Бишкеке в этом году военного парада в честь Дня победы 9 мая не будет, сообщили агентству «Кабар» в пресс-службе Министерства обороны.
По данным ведомства, 9 мая на площади «Победы» в Бишкеке пройдет митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине победы.
В мероприятии примут участие ветераны войны и труженики тыла, представители ветеранских организаций, военно-дипломатического корпуса зарубежных государств, жители и гости столицы.
Источник: Кабар
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