9 мая в Бишкеке не будет военного парада

По данным ведомства, 9 мая на площади «Победы» в Бишкеке пройдет митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине победы.

В Бишкеке в этом году военного парада в честь Дня победы 9 мая не будет, сообщили агентству «Кабар» в пресс-службе Министерства обороны.

По данным ведомства, 9 мая на площади «Победы» в Бишкеке пройдет митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине победы.

В мероприятии примут участие ветераны войны и труженики тыла, представители ветеранских организаций, военно-дипломатического корпуса зарубежных государств, жители и гости столицы.

Источник: Кабар