В Бишкеке временно ограничено проведение митингов

еперь все собрания и митинги должны проходить в сквере имени Максима Горького на пересечении улиц Рыскулова и Исанова.
В кыргызской столице введено ограничение на проведение митингов. Оно будет действовать с 13 апреля по 1 сентября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В целях предупреждения и пресечения возможных массовых беспорядков, а также руководствуясь Законом Кыргызской Республики "О мирных собраниях", акимиат Первомайского района обратился в районный суд с заявлением о временном ограничении мест проведения митингов. Суд Первомайского района признал законным решение акимиата Первомайского района об ограничении мест мирных собраний и митингов, проводимых возле зданий Жогорку Кенеша, посольства Российской Федерации, на площади "Ала-Тоо", возле администрации президента и ГКНБ.
Данные ограничения уже вступили в силу и будут действовать по 1 сентября 2022 года (включительно).
Теперь все собрания и митинги должны проходить в сквере имени Максима Горького на пересечении улиц Рыскулова и Исанова.
Источник: vb.kg
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