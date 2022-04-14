Горнодобывающей компании были незаконно выданы документы

По результатам расследования со стороны ОсОО "Г.Ш.М." вышеуказанный ущерб государству возмещен в полном объеме.
Прокуратурой Таласской области выявлен факт незаконной выдачи правоудостоверяющих документов горнодобывающей компании без выплаты за потери лесохозяйственного производства. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
В ходе следствия установлено, что из-за халатности бывшего начальника отдела Бакай-Атинского районного управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество Т.С.Т., оформившего и выдавшего правоудостоверяющие документы ОсОО "Г.Ш.М." без осуществления полевого обследования земельного участка, государству был причинен ущерб в размере 2 миллионов 353 тысяч 824 сомов.
По результатам расследования со стороны ОсОО "Г.Ш.М." вышеуказанный ущерб государству возмещен в полном объеме. Бывший начальник отдела государственного учреждения Т.С.Т. привлечен к уголовной ответственности.
Источник: vb.kg
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