Руслан Казакбаев и глава МИД Таджикистана поговорили по телефону. Обсудили границу

Министры были едины во мнении о необходимости продолжения работы по укреплению мер доверия в районе госграниц и по описанию оставшихся участков госграницы.
13 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Руслана Казакбаева с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Об этом сообщает департамент информации МИД.
"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-таджикского сотрудничества, вопросы региональной безопасности и наметили перспективы дальнейшего взаимодействия", - говорится в сообщении.
Главы МИД обменялись мнениями по организации в ближайшей перспективе мероприятий на высшем и высоком уровнях, включая двусторонние встречи компетентных органов сторон, рассказали в МИД.
Министры были едины во мнении о необходимости продолжения работы по укреплению мер доверия в районе госграниц и по описанию оставшихся участков госграницы.
Кроме того, министры обсудили предстоящие мероприятия в рамках четвертой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, а также планируемого в Бишкеке совещания высокого уровня "30-летие сотрудничества ЦА-ОБСЕ".
Источник: Кактуз.кж
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