Тимур Файзиев прокомментировал свое отстранение от строительства Асмана

"Хотел бы поблагодарить каждого из вас за поддержку и поблагодарить руководство нашей страны за оказанное доверие.
Предприниматель Тимур Файзиев прокомментировал ситуацию с отстранением его от должности руководителя Государственной дирекции по строительству города Асман в селе Тору-Айгыр на Иссык-Куле. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Хотел бы поблагодарить каждого из вас за поддержку и поблагодарить руководство нашей страны за оказанное доверие. Не первый год мы успешно занимаемся частным бизнесом, что поспособствовало получить государственную задачу. Каждый из нас заинтересован в процветании Кыргызстана, поэтому я так же, как и прежде продолжу вести предпринимательскую и общественную деятельность", - написал Тимур Файзиев.
Источник: vb.kg
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