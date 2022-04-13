Кроме этого, в целях сокрытия своих противоправных действий, выдали государственный акт о праве частной собственности без наличия правоустанавливающего документа на муниципальный земельный участок.
В Бишкеке прокуратурой города в ходе плановой проверки деятельности Бишкекского филиала ГУ "Кадастр" выявлен факт незаконного оформления правоудостоверяющих документов на земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.
В ходе прокурорской проверки установлено, что ответственные работники филиала "Кадастр", несмотря на наличие судебных актов об ограничении распоряжения земельным участком, злоупотребляя должностными положениями вопреки интересам службы, незаконно зарегистрировали договора купли-продажи.
Кроме этого, в целях сокрытия своих противоправных действий, выдали государственный акт о праве частной собственности без наличия правоустанавливающего документа на муниципальный земельный участок.
По результатам проверки прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 337 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса, в ходе расследования которого земельный участок стоимостью 15 676 010 сомов возвращен в муниципальную собственность.
Источник: vb.kg
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