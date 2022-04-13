Тимура Файзиева сняли с должности руководителя проекта "Асман"

Акматалиев рассказывал редакции, как его пытались "кинуть".

Тимур Файзиев больше не является руководителем проекта "Город Асман", который собираются возводить на Иссык-Куле. Эту информацию редакции Kaktus.media подтвердили в дирекции.

Так, главой дирекции стал сам автор проекта Руслан Акматалиев.

Именно он презентовал свою идею летом прошлого года, и тогда кыргызстанцы отнеслись к ней скептически и даже высмеивали ее. Но это оказалось не шуткой.

Акматалиев рассказывал редакции, как его пытались "кинуть".

Напомним, о строительстве нового города стало известно в начале июля 2021 года. Новый город рассчитан на 4 тыс. га земли с производственной инфраструктурой, основанной на высокотехнологичных разработках класса "умный город", использовании альтернативных источников энергии, с оптимальным потреблением ресурсов, экологически чистыми видами транспорта, с соблюдением принципов зеленой экономики.

Источник: Кактуз.кж