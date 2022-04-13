Акматалиев рассказывал редакции, как его пытались "кинуть".
Тимур Файзиев больше не является руководителем проекта "Город Асман", который собираются возводить на Иссык-Куле. Эту информацию редакции Kaktus.media подтвердили в дирекции.
Так, главой дирекции стал сам автор проекта Руслан Акматалиев.
Именно он презентовал свою идею летом прошлого года, и тогда кыргызстанцы отнеслись к ней скептически и даже высмеивали ее. Но это оказалось не шуткой.
Акматалиев рассказывал редакции, как его пытались "кинуть".
Напомним, о строительстве нового города стало известно в начале июля 2021 года. Новый город рассчитан на 4 тыс. га земли с производственной инфраструктурой, основанной на высокотехнологичных разработках класса "умный город", использовании альтернативных источников энергии, с оптимальным потреблением ресурсов, экологически чистыми видами транспорта, с соблюдением принципов зеленой экономики.
Источник: Кактуз.кж
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