Всех автовладельцев в КР обяжут установить видеорегистраторы

Также записи с видеорегистраторов станут важным инструментом в спорных ситуациях при разборе дорожно-транспортных происшествий.

Глава кабмина Акылбек Жапаров поручил министру внутренних дел КР Улану Ниязбекову подготовить законопроект об обязательном оснащении автомобилей, зарегистрированных на территории республики, видеорегистраторами.

Как сообщает пресс-служба кабмина, оснащение автомобилей видеорегистраторами будет способствовать усилению дисциплины среди участников дорожного движения, позволит укрепить общественную безопасность, ведь количество видеокамер увеличится на количество автомашин, соответственно, и гораздо больше правонарушений фиксировалось бы видеокамерами. Также записи с видеорегистраторов станут важным инструментом в спорных ситуациях при разборе дорожно-транспортных происшествий.

Данную норму предлагается внедрить в 2025 году, что позволит автовладельцам к указанному периоду спланировать свой бюджет для приобретения видеорегистратора.



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