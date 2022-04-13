Атамбаева переведут в другую колонию

Канат Сагынбаев сообщил, что Атамбаева в понедельник-вторник переведут в другую колонию.

В Первомайском районном суде продолжился процесс по октябрьским событиям, где одним из обвиняемых проходит бывший президент Алмазбек Атамбаев.

В суд не был доставлен экс-глава государства.

В суд поступило ходатайство от адвоката об отложении, так как у неё другое дело в Каракольском городском суде.

Канат Сагынбаев сообщил, что Атамбаева в понедельник-вторник переведут в другую колонию.

Источник: reporter.kg