Атамбаева переведут в другую колонию

Канат Сагынбаев сообщил, что Атамбаева в понедельник-вторник переведут в другую колонию.
В Первомайском районном суде продолжился процесс по октябрьским событиям, где одним из обвиняемых проходит бывший президент Алмазбек Атамбаев.
В суд не был доставлен экс-глава государства.
В суд поступило ходатайство от адвоката об отложении, так как у неё другое дело в Каракольском городском суде.
Канат Сагынбаев сообщил, что Атамбаева в понедельник-вторник переведут в другую колонию.
Источник: reporter.kg
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